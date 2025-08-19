De esta manera hizo el debut la promisoria potra hija de Into Mischief que tuvo un costo de $1.5 millones

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este lunes, el hipódromo de Ellis Park, ubicado en Henderson, Kentucky, celebró una jornada de nueve carreras, y reservó la novena prueba para un Maiden Special Weight valorada en $100.000, en la cual se dieron cita siete potras debutantes y perdedoras, entre ellas la hija de Into Mischief, que lleva por nombre Trust Account.

Trust Account realizó un buen debut en Ellis Park

Trust Account, que fue adquirida por un monto de 1.5 millones de dólares por la familia Heider durante las ventas selectas de Keeneland September 2024. Trust Account fue presentada por Brendan Walsh, y en su lomo estuvo el efectivo jinete Tyler Gaffalione.

Trust Account tuvo una partida muy lenta. Su jinete Gaffalione, sin apurar el tren de carrera, se mantuvo quinta, persiguiendo a la veloz y ganadora de la carrera Hot and Dangerous, que con Mario Gutiérrez en su espina marcó parciales en 25 y 49.4, los primeros 400 y 800 metros.

Hot and Dangerous, en la recta final, se mantuvo siempre en punta muy cómoda, mientras que Trust Account, con Gaffalione, avanza por líneas externas para atropellar y capturar el cuarto lugar, en llegada ajustada. La ganadora empleó registro total de 96”3 para 1.600 metros en pista de grama.

Hot and Dangerous sumó su primera victoria en su segunda salida, bajo el cuidado de Brian Lynch, para los colores Flying Dutchmen Breeding y Racing LLC, que adquirieron a esta potra hija de Blame por un monto de $65.000 en las subastas de Keeneland en septiembre.

Trust Account es hija de la campeona de la Copa de Criadores de Yeguas y Potras en Césped GI, Shared Account (Pleasantly Perfect), quien también produjo a la heroína de la Copa de Criadores de Potras Juveniles en Césped GI, Sharing (Speightstown).