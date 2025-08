¡Hubo Récord! Hijo de Into Mischief fue vendido por 4,1 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este martes 5 agosto cerró con una jornada de récord para The Saratoga Sale, la venta selecta de yearlings de Fasig-Tipton, donde fluyeron los caballos de un millón de dólares y el champán, con el cierre espectacular del hijo de Into Mischief, que fue vendido por $4.100.000 que se convierte en el tercer precio más alto pagado por un yearling en la su subasta Fasig-Tipton.

Subasta Fasig-Tipton: El Hip 218 del potro hijo de Into Mischief fue vendido por $4,1 millones

Luego de varias ventas que superaron los dos millones de dólares en la jornada, llegó el Hip 218 que identificaba el hijo de Into Mischief, que batió récords, cuando el Coolmore y White Birch Farm bajaron el martillo y pagaron $4.1 millones para asegurar a este potro consignado por Hill 'n' Dale en Xalapa. El potro fue uno de los 25 que se vendieron por $1 millón o más en la subasta boutique y uno de los seis que se vendieron por $2 millones o más.

Este potro castaño hijo de Into Mischief, Hip 218, es el primer potro de Stellar Sound (Tapit) alcanzó rápidamente las siete cifras en un abrir y cerrar de ojos, por lo que finalmente equivaldría al yearling más caro de la subasta.

Stellar Sound, media hermana de Luminance (Tale of the Cat) y Smart as Me (Malibu Moon), es nieta de Versailles Treaty (Danzig), responsable del ganador de la GI Breeders' Cup Juvenile Turf, George Vancouver.

Coolmore y White Birch se asociaron en cuatro yearlings durante las dos sesiones, incluyendo Hip 123, un potro hijo de Into Mischief que recaudó $1.25 millones, y Hip 101, un potro hijo de Uncle Mo que recaudó $1 millón. El dúo también se apareó para asegurar un potro hijo de Golden Pal (Hip 78) por $275,000.