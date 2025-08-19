Delacroix regresa para buscar un cupo a la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles el hipódromo de York, en Inglaterra recibirá par de pruebas clasificatorias para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series, donde Delacroix buscará su cupo para la Classic en el Juddmonte International S. (G1), ante rivales como Ombudsman a quien viene de vencer el pasado mes de julio en el hipódromo de Sandown Park.

Delacroix en pos a su próximo cupo la Breedeers’ Cup Classic

Delacroix, forma parte de los mejores purasangres del mundo llegan a esta carrera por un lugar gratis en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025 este 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar. En especial la Breeders' Cup Classic, la prueba reina del campeonato de criadores.

En la cuarta carrera de la cartelera del miércoles, fue reservada para el Juddmonte International S. (G1), para caballos de 3 y más años, con la participación de seis ejemplares. Esta prueba se corre en distancia de 2.000 metros con una bolsa de $1.649.000 a repartir; la misma otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Classic. Dentro de su nómina se encuentra el estelar Delacroix, que dará revancha a Ombudsman, luego de su enfrentamiento en el Coral Eclipse S. (G1) en el hipódromo de Sandown Park, el pasado mes de julio.

Delacroix, ganador del Eclipse del mes pasado intentará que su entrenador de Ballydoyle consiga su octavo triunfo, extendiendo así su récord un año después de la brillante victoria de City Of Troy, la pasada temporada.

Ombudsman y compañía surgen como acérrimos rivales

Ombudsman, el corredor mejor valorado del grupo, busca continuar su excelente verano tras ganar el Prince of Wales's Stakes en Royal Ascot en junio. El mes pasado, Delacroix, le negó por poco un doblete en el Grupo 1 en el Eclipse.

Aspira a darle al establo de John y Thady Gosden su cuarta victoria en la carrera, siendo Mostahdaf, quien anotó en 2023, el último ganador de Clarehaven. William Buick anotó con la seda de Godolphin con Ghaiyyath hace cinco años.

Daryz, de tres años, de la entrenadora Francis Graffard y Mickael Barzalona. El cuatro veces ganador aspira a superar a Calandagan el año pasado y convertirse en el primer ganador internacional en la seda Aga Khan desde Shardari en 1986.

El contendiente japonés Danon Decile también fue confirmado por Shogo Yasuda, con el veterano jinete Keita Tosaki buscando su primer triunfo en Gran Bretaña. El ganador del Derby Japonés del año pasado llega en excelente forma a York, tras haber vencido a Calandagan y Rebel's Romance en su última participación en el Dubai Sheema Classic en Meydan en abril.

Completa la nómina el ganador de Middleton, See The Fire, es el único ganador de recorrido y distancia en la alineación, representando a Andrew Balding y Oisin Murphy.