Mychel Sánchez sumó doblete con stakes incluido en el regreso de Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un mes de receso, el hipódromo de Parx Racing retornó a las acciones este lunes 18 de agosto para cerrar la segunda parte de la temporada en este circuito ubicado en Filadelfia. La cartelera de ayer no se hizo esperar las victorias del jinete venezolano Mychel Sánchez, quien consiguió par de victorias, incluyendo la prueba selectiva de la carta.

Mychel Sánchez consiguió dos victorias en Parx Racing

Un total de doce carreras se disputaron este lunes en Parx Racing, donde Mychel Sánchez consiguió dos victorias, que incluyeron el President's Sprint Stakes valorado en $75,000 con el ejemplar Retribution. Esta carrera fue exclusiva para ejemplares de tres años en recorrido de 1.200 metros en pista enlodada.

Retribution es un macho hijo de Vekoma en Granny’s Drink por Old Fashioned, que consiguió su tercera victoria en cinco salidas a la pista, para la entrenadora Cherie DeVaux. El tiempo de la prueba fue de 76”1 para 1.300 metros y abonó en la taquilla $6,40 a ganador, $2,80 a placé y $3 a show.

El segundo logro para el jinete zuliano Mychel Sánchez fue a bordo de la yegua Chipotle Pepper, que aprovechó su velocidad para ganar de punta a punta la décima carrera de la jornada de este lunes en Parx Racing. Chipotle Pepper sorprendió en la taquilla tras arrojar un pago de $14,40 a ganador, $7 a placé y $5,60 a show. Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros, y no se registró tiempo oficial de la prueba según la fuente de Equibase.

Chipotle Pepper, de cinco años, es hija del semental Big Screen en la yegua Hot Cross Buns por Singing Saint, que consiguió su cuarta victoria de la temporada de un total de cinco en campaña de 21 presentaciones. Presentó Jamie Ness para los colores de Charles Lo.

Mychel Sánchez, ahora colecciona 185 victorias en la temporada para un total de 1.711 de por vida en Estados Unidos. Sánchez, para la jornada de este martes, tiene diez compromisos de monta de 12 carreras programadas. A partir de mañana miércoles hasta el sábado continuará su trabajo en el circuito de Colonial Downs.