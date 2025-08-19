Hipismo

Rod Hendrick vs Toro Salvaje en el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela G1

La prueba selectiva que enfrenta a los mejores caballos maduros del país tiene una nómina de diez purasangres

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:12 pm
José Aray
La prueba selectiva que cierra la jornada de la Gala Hípica de Caracas enfrenta a los mejores ejemplares maduros en el VI Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela G1 en distancia de 2.000 metros con un premio de $100.000 a repartir.

Rod Hendrick contra Toro Salvaje en el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos

El alazán de seis años, y ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar G1, Rod Hendrick buscará defender su triunfo de la edición 2024 en el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela G1 en el marco de la Gala Hípica de Caracas.

El presentado del entrenador Fernando Parilli Araujo no ha podido conseguir su primera victoria en el 2025 tiene una campaña general de cinco triunfos en 22 presentaciones, volverá a contar con la monta del joven jockey profesiona Yoelbis González para el Stud Marco Antonio.

                                

Su rival más fuerte en esta oportunidad, será el importado de tres años, Toro Salvaje, ganador de dos en tres presentaciones desde que llegó al país el hijo del campeón pistero y semental Curlin, entrenado por Gabriel Márquez y montado por Francisco Quevedo.

La nómina completa tiene un total de diez ejemplares a competir y tiene a varios ganadores clásicos como Padel, ganador del Clásico Fuerzas Armada G1 o Maple Grove, triunfador del Clásico Cría Nacional G1.

NÓMINA COMPLETA DEL CLÁSICO INTERNACIONAL FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS HIPICOS DE VENEZUELA

NÚMERO EJEMPLAR JINETE ENTRENADOR
1 ASTUTO LUGO V JAIME CORREIA HUMBERTO
2 PADEL ARAY JHONATAN UZCATEGUI CARLOS
3 SHAKMAN VELIZ R WINDER MARQUEZ M GABRIEL
4 EL PILLIN BERMUDEZ R YONECSO LAYA C WILLIAM
5 CATIRE PEDRO IBARRA MAYKOR LAYA C WILLIAM
6 ROD HENDRICK GONZALEZ G YOELBIS PARILLI FERNANDO
7 MAPLE GROVE DIAZ M. YONKLEIVER ROJAS JR GERMAN
8 VINO TINTO ARANGUREN P JOHAN PETIT FREDDY
9 ARREBOL CAPRILES J ROBERT CARTOLANO RAFAEL
10 TORO SALVAJE (USA) QUEVEDO M FRANCISCO MARQUEZ M GABRIEL

 

Hipismo