Cuatro importados por la gloria en la Copa Invitacional del Caribe G1

La XX edición de la Copa Invitacional del Caribe G1 se correrá este domingo con una nómina de nueve ejemplares donde hay cuatro purasangres importados y una yegua en una carrera con una diversidad de ejemplares por un premio de $100.000 a repartir en el marco de la Gala Hípica de Caracas.

Importados en la Copa Invitacional del Caribe de la Gala Hípica

El dos veces ganador de pruebas de grado, el importado argentino Tuco Salamanca regresa de su descanso para retar al norteamericano Special Element en Copa Invitacional del Caribe G1 y que tiene la presencia del también americano Ekate King y la yegua chilena Steady.

El maduro Tuco Salamanca del entrenador Fernando Parilli Araujo será montado nuevamente por el jockey profesional Yoelbis González, mientras que el americano Special Element volverá a contar con la monta del profesional Jhonathan Aray.

Por su parte, el presentado por Gabriel Márquez, Ekate King será llevado en las riendas por el aprendiz Winder Véliz y la importada chilena Steady será montada por el líder de la estadística, Jaime Pocho Lugo.

Nómina completa de la Copa Invitacional de Caribe G1