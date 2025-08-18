Hipismo

La nómina la completan cinco purasangres criollos para un total de nueve

Por Saúl García
Cuatro importados por la gloria en la Copa Invitacional del Caribe G1
José Aray
La XX edición de la Copa Invitacional del Caribe G1 se correrá este domingo con una nómina de nueve ejemplares donde hay cuatro purasangres importados y una yegua en una carrera con una diversidad de ejemplares por un premio de $100.000 a repartir en el marco de la Gala Hípica de Caracas.

Importados en la Copa Invitacional del Caribe de la Gala Hípica

El dos veces ganador de pruebas de grado, el importado argentino Tuco Salamanca regresa de su descanso para retar al norteamericano Special Element en Copa Invitacional del Caribe G1 y que tiene la presencia del también americano Ekate King y la yegua chilena Steady.

El maduro Tuco Salamanca del entrenador Fernando Parilli Araujo será montado nuevamente por el jockey profesional Yoelbis González, mientras que el americano Special Element volverá a contar con la monta del profesional Jhonathan Aray.

Por su parte, el presentado por Gabriel Márquez, Ekate King será llevado en las riendas por el aprendiz Winder Véliz y la importada chilena Steady será montada por el líder de la estadística, Jaime Pocho Lugo.

Nómina completa de la Copa Invitacional de Caribe G1

Numero Ejemplar Jinete Entrenador
1 MIKETYSON HERNANDEZ F JOSE SANCHEZ M JOSE
2 SPECIAL ELEMENT (USA) ARAY JHONATAN UZCATEGUI CARLOS
3 EL KAMILO RIVERO JOSE LAYA C WILLIAM
4 PING PONG MEJIAS LARRY MARTINEZ ISMAEL
5 STEADY (CHI) LUGO V JAIME GARCIA JUAN C
6 COLOSSUS CAPRILES J ROBERT CARTOLANO RAFAEL
7 TUCO SALAMANCA (ARG) GONZALEZ  YOELBIS PARILLI FERNANDO
8 EKATI KING (USA) VELIZ R WINDER MARQUEZ  GABRIEL
9 SEÑOR SOÑADOR QUEVEDO FRANCISCO RADELLI F CARLOS

 

