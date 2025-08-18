Conoce a los máximos ganadores en la historia del Clásico Invitacional del Caribe G1

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se correrá una nueva edición del Clásico Internacional de Caribe G1 en distancia de 1.600 metros en una nueva edición de la Gala Hípica de Caracas en la reunión 32 del año en el marco del segundo meeting de la temporada.

Grandes ganadores del Clásico Invitaciones del Caribe

La primera edición del Clásico que fue creado para conseguir un cupo para el Clásico Internacional de Caribe que se realiza a final de año, se realizó en la primera Gala Hípica de Caracas en el 2025 y tuvo como ganador al ejemplar Wild Wonder con la monta del jockey profesional Johan Aranguren y el entrenamiento de Antonio Bellardi.

Casualmente esta dupla, en sus respectivas ramas como jinete y entrenador son los más ganadores en la historia del Invitacional del Caribe, tanto Aranguren como Bellardi han triunfado en tres oportunidades en esta prueba, y con Bellardi lo acompaña el entrenador Juan Carlos Ávila.

La segunda victoria de Aranguren en el Invitacional del Caribe fue en el 2014 con Hector Henrique del entrenador Danyy Pimentel y la tercera en la edición del 2024 con el ejemplar El Gran Eladio de David Palencia.

Por su parte, el entrenador Antonio Bellardi volvería a triunfar en el 2006 con Fleming y la conducción de Richard Bracho y por tercera oportunidad con King Lenox en el 2010 con la conducción de Emisael Jaramillo.

Mientras que el entrenador Juan Carlos Ávila logró sus tres victorias de manera consecutiva, y con tres jinetes distintos, (2011-2012 y 2013) primero con Tato Zeta y la conducción de Richard Bracho, seguido de El de Chine con el jinete Yobraiker Suarez y por último, con Señor Acuña y Emisael Jaramillo en la silla.

Por su parte, entre los propietarios, las divisas T.A /T.A, Alvajos y Tato Zeta se comparten la cima con dos triunfos cada uno.