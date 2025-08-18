Clásico Internacional "Fundación de Propietarios Hipicos de Venezuela" llega a su sexta edición

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los clásicos más importantes de la jornada de la Gala Hípica de Caracas es la celebración del Clásico Internaciona Fundación de Propietarios Hípicos de Venezula G1 en distancia de 2.000 metros

La sexta edición del Propietarios Hipicos es este domingo

La primera edición de esta selectiva que honra a todos los turfman que hacen vida en Venezuela por la reproducción de ejemplares purasangres de carreras se dio a conocer en el 2020 con una victoria del purasangre Ilustrado con el entrenamiento de Rafael Alemán Jr. y la monta de Samuel Marín en un primer recorrido de 1.600 metros con un tiempo de 98.1.

La segunda edición de la prueba fue ganada por el presentado de César Cachazo Valrazio con la monta del jockey profesional José Gilberto Hernández en la primera oportunidad que se corrió en 2.000 metros y dejó un tiempo de 126.4 para dicha edición.

Por su parte, la tercera edición de la selectiva en honor a los propietarios de purasangres se lo quedó Danierold, presentado en ese momento por el entrenador Antonio Bellardi conducido por el jockey profesional Robert Capriles, con el que dejó un tiempo oficial de 126.1 y mejoró la marca de los 2.000 metros que había nacido la temporada anterior.

Mientras que en 2023 el turno de la victoria le llegó a El Gran Bricelio, pensionado de Miguel Cortez con la monta del jockey profesional de experiencia internacional, Larry Mejías, quien dejaría el récord de pista de 125'3.

Por último, el ganador de la quinta edición realizada en el 2024 fue para el ejemplar también ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar, Rod Hendrick, entrenado por Fernando Parilli Araujo y conducido por Jhonathan Aray.