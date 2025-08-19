Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se pudo conocer en horas de la tarde por el portal web del Racing Post, que cinco aprendices de jinetes fueron suspendidos por diez días cada uno por no obedecer la bandera de alto ocurrido el lunes por la noche en una carrera que posteriormente fue declarada nula.

Jinetes aprendices suspendidos

En una carrera especial de hándicap para jinetes aprendices en distancia de 1.000 metros en el hipódromo de Windsor, fue anulada después de que la mayoría de los corredores completaron el recorrido a pesar de que se les indicó que pararan.

Master Zack, entrenado por Martin Dunne, se descontroló en el box antes del hándicap, al mismo tiempo, las puertas frente a Beaumadier en el box dos no se abrieron correctamente, lo que activó el protocolo de salida falsa.

Posteriormente, Beaumadier quedó muy atrás de los demás, mientras que dos puestos más adelante, el Maestro Zack emergió aún con los ojos vendados, se soltó y se estrelló contra tres barandas.

AT The Race CAP TV

Tanto el juez de salida como un oficial en la pista agitaron sus banderas para señalar la salida en falso, lo que pareció pasar desapercibido para la mayoría de los jinetes mientras los otros seis corredores continuaban para completar el recorrido.

AT The Race CAP TV

Informe de los comisarios

Tras un estudio realizado por los comisarios de carreras, se reveló que Jack Dace, Taryn Langley, Jack Doughty, Alec Voikhansky y Tommie Jakes desestimaron la salida en falso y todos fueron sancionados con suspensiones de diez días. Los dos jinetes que no recibieron sanciones fueron Ryan Kavanagh, quien tenía la responsabilidad de montar a Master Zack pero fue derribado en el aparato, y Conor Whiteley, que parecía tratar de frenar a Beaumadier tras su salida tardía.

Richard Westropp, comisario jefe, declaró en Sky Sports Racing: "Lo que ocurrió fue que la puerta del puesto dos [Beaumadier] se abrió al activarse la salida, por lo que, en base a eso, el encargado de salidas declaró una salida falsa. Su bandera se izó como correspondía. El encargado de llamar, situado justo en medio de la pista, ondeó su bandera y tocó el silbato. Se siguieron los procedimientos al pie de la letra".

Los jinetes nos informaron durante la investigación que no vieron la bandera de llamada ni oyeron el silbato, salvo el del Sr. Whiteley en Beaumadier, el caballo que provocó la salida en falso. Según, informó el portal Racing Post, en su página digital.