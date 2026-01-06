El fin de una era en Baltimore: los Ravens despiden a su head coach John Harbaugh

Suscríbete a nuestros canales

Los Baltimore Ravens han decidido tomar una nueva dirección tras una decepcionante temporada 2025. Según informó Ian Rapoport de NFL Network, la franquicia se ha separado oficialmente del entrenador en jefe John Harbaugh, poniendo fin a una de las etapas más estables y exitosas en la historia reciente de la liga.

Harbaugh registró un récord de 8-9 en su 18.ª campaña al frente del equipo, lo que supuso la primera ausencia de los Ravens en los playoffs desde 2021. El equipo no logró cumplir con las expectativas generadas durante el verano, cuando iniciaron el año con aspiraciones legítimas de llegar al Super Bowl, respaldados por una plantilla talentosa liderada por el mariscal de campo y dos veces MVP, Lamar Jackson.

Los factores de una temporada decepcionante

El destino de los Ravens en 2025 se vio truncado por diversos factores, siendo la salud de su estrella el principal obstáculo. El club enfrentó serias dificultades desde el inicio del calendario debido a una lesión en el tendón de la corva que obligó a Jackson a perderse varios encuentros críticos. Sin su pieza central en la ofensiva, Baltimore mostró una inconsistencia inusual que finalmente les costó la clasificación en una competitiva División Norte de la AFC.

Además de las lesiones, el equipo enfrentó cuestionamientos sobre la ejecución en momentos clave de los partidos y la necesidad de una renovación táctica que permitiera maximizar el talento joven del roster.

El legado de un entrenador histórico

John Harbaugh, quien fue apenas el tercer entrenador en jefe en la historia de los Ravens desde su fundación en Baltimore, se marcha como el segundo entrenador con mayor permanencia activa en la NFL, solo por detrás de Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers. Su contratación en 2008 trajo una estabilidad envidiable a la organización; bajo su mando, los Ravens alcanzaron los playoffs en 12 ocasiones y disputaron cuatro Juegos de Campeonato de la AFC.

El punto culminante de su carrera llegó en la temporada 2012, cuando guio a Baltimore a la victoria en el Super Bowl XLVII, superando a su propio hermano, Jim Harbaugh, y a los San Francisco 49ers. Con su salida, los Ravens inician ahora una búsqueda exhaustiva para encontrar al líder que pueda capitalizar los años restantes de la ventana competitiva de Lamar Jackson y devolver a la franquicia a la élite de la liga.