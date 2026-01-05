NFL: Así quedaron los cruces de Playoffs rumbo al Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 4 de enero se puso punto final a la temporada regular de la NFL y comienza la travesía con los Playoffs 2026, una etapa que marca el inicio de la mejor época del año para los aficionados a este deporte. La intensidad aumenta y cada partido se convierte en una batalla decisiva en el camino hacia la gloria.

Los equipos mantienen viva la esperanza de llegar al Super Bowl LX, que se disputará el próximo 08 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California, con el gran objetivo de levantar el codiciado Trofeo Vince Lombardi. Philadelphia Eagles saltan nuevamente como candidatos a llegar al Super Tazón tras ganar la División Este, pero tener cuidado de Seattle Seahawks, quien se quedó con el mejor récord en la Conferencia Nacional luego de sumar 14 victorias y tres reveses.

Del otro lado, fue una campaña marcada por la eliminación de Kansas City Chiefs en primera ronda, quedándose fuera de la Postemporada por primera vez en casi una década. En la Conferencia Americana, Denver Broncos dieron el golpe como el primer sembrado después de lucir registro de 14 lauros y tres reveses, mientras que, los New England Patriots de Andrés Borregales finalizó con el segundo mejor récord, seguido de Jacksonville Jaguars y Pittsburgh Steelers.

Así se jugarán los Playoffs en la NFL 2026

La Postemporada 2026 del fútbol americano estará iniciando con los enfrentamientos de Serie de Comodines, el próximo sábado 10 de enero. Tras terminar con los mejores registros durante la ronda regular, Seattle (NFC) y Denver Broncos (AFC) se clasifican automáticamente a la Series Divisionales.

Conferencia Nacional:

(1) Seattle Seahawks | Descansan el primer juego por ser primeros sembrados de NFC

| Descansan el primer juego por ser primeros sembrados de NFC (7) Green Bay Packers vs. Chicago Bears (2)

vs. (2) (6) San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles (3)

vs. (3) (5) Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers (4)

Conferencia Americana: