La pierna biónica de Jacksonville: Cam Little marca gol de campo de 67 yardas

Parece que Cam Little se ha propuesto reescribir por completo el libro de récords de la NFL. El pateador de los Jacksonville Jaguars, quien hace apenas dos meses dejó al mundo del deporte boquiabierto, volvió a demostrar este domingo que su potencia de pierna no tiene precedentes en la liga.

Un nuevo hito en la rivalidad contra Tennessee

Cuando el reloj llegaba a su fin en la primera mitad del encuentro frente a los Tennessee Titans, la unidad de equipos especiales de los Jaguars saltó al campo. Lo que para muchos equipos sería una situación de "despeje" o una jugada de Ave María, para Jacksonville fue una oportunidad de sumar puntos.

Little se plantó y conectó un impresionante gol de campo de 67 yardas. El ovoide tomó una ligera curva hacia la izquierda, pasando justo por el centro de los postes para poner el marcador 31-7. A pesar de la magnitud de la hazaña, Little mantuvo una calma asombrosa antes de estallar en un festejo eufórico con sus compañeros, confirmando que lo extraordinario se está volviendo rutina para él.

El dueño absoluto de las largas distancias

Con esta patada, Little ahora posee los dos goles de campo más largos en la historia de la NFL. Su historial reciente es simplemente imbatible:

68 yardas: Récord absoluto establecido el pasado 2 de noviembre contra los Las Vegas Raiders.

67 yardas: Segunda marca histórica conseguida este domingo ante los Titans.

70 yardas: Marca alcanzada durante la pretemporada (aunque no cuenta para récords oficiales de temporada regular).

Antes de la irrupción de Little, el trono pertenecía al legendario Justin Tucker de los Baltimore Ravens, quien en 2021 conectó desde 66 yardas para vencer a Detroit.

Una temporada de "piernas pesadas" en la NFL

La campaña actual ha sido testigo de una evolución notable en la potencia de los pateadores. Little no está solo en la élite, aunque sí un escalón por encima. Otros jugadores han intentado desafiar los límites este año:

Chase McLaughlin (Buccaneers): Conectó desde 65 yardas contra los Eagles.

Brandon Aubrey (Cowboys): Registró impactos de 65 y 64 yardas esta misma temporada.

Sin embargo, Little es quien más se ha acercado a la frontera mítica de las 70 yardas en temporada regular, un terreno donde ocho pateadores distintos han fallado en la historia de la liga.

Impacto directo en los Playoffs

Más allá de la estadística personal, la precisión de Cam Little es una herramienta estratégica vital para Jacksonville. Con la victoria parcial ante Tennessee, los Jaguars se mantienen firmes en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Americana (AFC).

Para asegurar esa semana de descanso y la ventaja de localía en los playoffs, el equipo necesita cerrar este triunfo y esperar tropiezos de los Denver Broncos y los New England Patriots. En un escenario de postemporada, contar con un pateador capaz de anotar desde la yarda 50 de su propio campo podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en el camino al Super Bowl.