NFL: Las Vegas Raiders aseguran la primera selección global del Draft 2026

Los Las Vegas Raiders han asegurado oficialmente la primera selección global del Draft de la NFL de 2026. El destino de la franquicia se selló este domingo, no solo por su propio desempeño, sino gracias a la victoria de los New York Giants 34-17 sobre los Dallas Cowboys, un resultado que matemáticamente garantiza a los "Malosos" el primer turno para elegir el próximo mes de abril.

El panorama del orden de selección

Mientras los Raiders ya tienen asegurado el puesto de honor, el resto de la parte alta del Draft sigue en disputa. Los New York Jets se perfilan para quedarse con la segunda selección, siempre y cuando pierdan su encuentro ante los Buffalo Bills. De lo contrario, una victoria de los neoyorquinos abriría la puerta para que los Tennessee Titans o los Arizona Cardinals escalen a esa codiciada segunda posición, dependiendo de los criterios de desempate por fortaleza de calendario.

Fantasmas del pasado y esperanza en el futuro

Esta será la primera vez que los Raiders eligen en la posición número uno desde 2007. En aquella ocasión, la organización seleccionó al mariscal de campo JaMarcus Russell, un movimiento que terminó siendo recordado como uno de los mayores fracasos en la historia del Draft.

Casi dos décadas después, la presión sobre la gerencia general es inmensa para no repetir los errores del pasado y seleccionar a un jugador que realmente transforme el rumbo de la institución.

La búsqueda del mariscal de campo franquicia

A pesar de haber adquirido al veterano Geno Smith antes del inicio de la temporada 2025, el equipo parece decidido a buscar una solución a largo plazo en la posición más importante del campo. La disponibilidad del primer "pick" pone a los Raiders en una posición envidiable para evaluar a la nueva generación de talentos.

Entre los nombres que ya suenan con fuerza para la primera noche del Draft, que se llevará a cabo el 23 de abril en Pittsburgh, destacan:

Fernando Mendoza (Indiana): Un mariscal que ha demostrado gran madurez y precisión en el sistema colegial.

Dante Moore (Oregon): Reconocido por su potencia de brazo y capacidad de improvisación.

Con el reloj ya corriendo para la directiva de Las Vegas, los próximos meses serán cruciales para analizar si estos prospectos son el pilar sobre el cual construirán su ofensiva para la próxima década.