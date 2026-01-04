NFL: Myles Garrett establece una nueva era defensiva con 23 capturas

Suscríbete a nuestros canales

El ala defensiva de los Cleveland Browns, Myles Garrett, escribió su nombre en los libros de historia este domingo durante el cierre de la temporada regular. En un intenso duelo contra los Cincinnati Bengals, Garrett registró su captura número 23 de la campaña, estableciendo un nuevo récord oficial de la NFL para una sola temporada.

El momento histórico llegó en el cuarto cuarto, cuando Garrett logró derribar al mariscal de campo Joe Burrow, desatando la euforia de la afición y sellando una actuación individual sin precedentes.

El camino hacia la cima

Garrett llegó a la última semana de la temporada con la presión de estar a solo media captura de igualar a las leyendas Michael Strahan (2001) y T.J. Watt (2021), quienes ostentaban la marca previa con 22.5 capturas cada uno.

Aunque tuvo la oportunidad de romper el récord la semana pasada frente a los Pittsburgh Steelers, el defensivo terminó ese encuentro en blanco, lo que dejó todo el suspenso para el último partido del calendario contra sus rivales de división.

Los nombres que han dominado la liga

Con este logro, Garrett lidera ahora una lista exclusiva de los mejores cazamariscales que han pasado por la NFL. Al no contar con el formato de tabla, así queda el panorama histórico de capturas oficiales en una temporada:

Myles Garrett (Browns, 2025): 23 capturas en 17 juegos.

23 capturas en 17 juegos. T.J. Watt (Steelers, 2021): 22.5 capturas en 15 juegos.

22.5 capturas en 15 juegos. Michael Strahan (Giants, 2001): 22.5 capturas en 16 juegos.

22.5 capturas en 16 juegos. Jared Allen (Vikings, 2011): 22 capturas en 16 juegos.

22 capturas en 16 juegos. Mark Gastineau (Jets, 1984): 22 capturas en 16 juegos.

22 capturas en 16 juegos. Justin Houston (Chiefs, 2014): 22 capturas en 16 juegos.

22 capturas en 16 juegos. Chris Doleman (Vikings, 1989): 21 capturas en 16 juegos.

21 capturas en 16 juegos. Reggie White (Eagles, 1987): 21 capturas en solo 12 juegos (año de huelga).

Un pilar de consistencia

Lo hecho por Garrett no es una casualidad. Como veterano y varias veces seleccionado al primer equipo All-Pro, el defensivo de los Browns ha demostrado una regularidad asombrosa, alcanzando más de diez capturas en cada una de las últimas ocho temporadas. Su capacidad para presionar al rival lo ha convertido en el eje central de la defensa de Cleveland y en un firme candidato al premio de Jugador Defensivo del Año.

El debate de las estadísticas oficiales

Es importante recordar que la NFL comenzó a registrar oficialmente las capturas (sacks) en 1982. Antes de esa fecha, las estadísticas eran seguidas de forma extraoficial.

Bajo ese conteo histórico, el récord pertenecía a Al Baker, quien registró 23 capturas como novato con los Detroit Lions en 1978. Con su actuación de hoy, Garrett no solo rompe el récord de la era moderna, sino que también iguala la mítica cifra de Baker, unificando cualquier debate sobre quién es el máximo devorador de mariscales en una sola campaña.