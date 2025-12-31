NFL: Semana 18 dará los últimos boletos

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los Angeles Rams / FOTO: Cortesía

La semana final de la temporada regular de la NFL estará definida por enfrentamientos clave que decidirán campeonatos divisionales y boletos a la postemporada. Meridiano Televisión, como cada semana, te llevará la emoción de un encuentro este domingo 4 de enero.

https://www.instagram.com/p/DS2sHbgAJGU/

Domingo 4 de enero

Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams / Inicio: 5:25p.m.

¿Dónde y cómo ver la NFL gratis en Venezuela?

Disfruta los mejores duelos de la NFL en vivo, en exclusiva y gratis en señal abierta de Meridiano Televisión. También en HD por las plataformas de Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV GO.

Camino al Super Bowl LX

Este 8 de febrero, por tercer año consecutivo, podrás ver en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta el Super Bowl LX. Además, el show de medio tiempo más esperado por todos con Bad Bunny. Prepárate para un día inolvidable junto a los especialistas en deporte con activaciones en calle. ¡No te lo puedes perder!