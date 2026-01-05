NFL: Andrés Borregales y los Patriots sellan una temporada histórica ante Miami

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots cerraron la temporada regular de forma magistral al vencer 38-10 a los Miami Dolphins en Foxborough. Con una marca final de 14-3, el equipo aseguró el segundo puesto de la Conferencia Americana (AFC), preparándose para recibir a Los Angeles Chargers en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

Andrés Borregales: El seguro de vida en los equipos especiales

En una tarde donde la ofensiva terrestre acaparó los titulares, la consistencia de Andrés Borregales fue fundamental para mantener el control del marcador. El pateador de origen venezolano se mostró impecable bajo el frío de Massachusetts, convirtiendo sus cinco intentos de punto extra y sumando un gol de campo clave que mantuvo la distancia psicológica sobre los Dolphins.

Borregales ha sido una de las piezas más valiosas de este renovado equipo de New England. Su precisión en momentos críticos y su potencia en los despejes iniciales han permitido que la unidad de equipos especiales sea una de las más respetadas de la liga. En este cierre de campaña, el novato demostró que la presión de los playoffs no le pesará, consolidándose como un activo estratégico para el esquema de juego de los Patriots.

El dominio terrestre de Stevenson y Henderson

El ataque terrestre de New England fue simplemente imparable, acumulando un total de 243 yardas. Rhamondre Stevenson fue el motor del equipo, registrando 131 yardas y tres touchdowns totales. Stevenson comenzó el partido con una explosiva carrera de 56 yardas que dejó el balón en la yarda 5 de Miami, permitiendo que el novato TreVeon Henderson anotara en la jugada siguiente.

Henderson no se quedó atrás y aportó dos anotaciones terrestres, demostrando que el futuro del "backfield" de los Patriots está en buenas manos. Esta victoria marca la sexta temporada de 14 triunfos en la historia de la franquicia, un hito que no alcanzaban desde 2016.

Una recuperación histórica en la NFL

Lo hecho por los Patriots esta temporada es digno de estudio. Tras un año pasado para el olvido, el equipo logró una mejoría de 10 victorias, empatando el récord histórico de la NFL para el mayor salto de triunfos de una temporada a otra, marca que comparte con los Colts de 1999 y los Dolphins de 2008.

Bajo la dirección de Drake Maye, quien completó 14 de 18 pases para 191 yardas, la ofensiva encontró un equilibrio perfecto. El mariscal de campo supo distribuir el juego y conectó con Stevenson para un touchdown de 15 yardas en el tercer cuarto, rompiendo definitivamente el ánimo de la defensa de Miami.

El camino a la postemporada

Mientras los Dolphins (7-10) se despiden de la temporada con un récord perdedor por segundo año consecutivo, los Patriots ya miran hacia su próximo desafío. A pesar de la gran victoria, el equipo se quedó con el segundo sembrado debido a que Denver aseguró el primer puesto tras derrotar a los Chargers.

Ahora, New England deberá enfrentar nuevamente a los Chargers en la ronda de comodines. Con un Andrés Borregales certero y un juego terrestre dominante, los Patriots emergen como uno de los candidatos más serios para representar a la AFC en el Super Bowl.