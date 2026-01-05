Limpieza total en Atlanta: los Falcons buscan nuevo liderazgo tras otra temporada sin playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Ni siquiera una racha de cuatro victorias consecutivas para cerrar la campaña fue suficiente para otorgar un voto de confianza al proyecto actual en Georgia. Los Atlanta Falcons anunciaron este domingo el despido fulminante del entrenador en jefe, Raheem Morris, y del gerente general, Terry Fontenot, apenas unas horas después de que el equipo venciera a los New Orleans Saints.

Pese al sólido cierre de temporada, los Falcons terminaron el ciclo 2025 con un récord negativo de 8-9, extendiendo a ocho años su sequía sin apariciones en la postemporada. Esta falta de resultados consistentes llevó al propietario, Arthur Blank, a tomar una decisión radical para transformar la cultura de la franquicia.

Una reestructuración profunda en la directiva

El cambio no se limitará al banquillo y a la oficina de personal. Blank anunció una nueva estructura organizacional que incluye la creación de un puesto de Presidente de Operaciones de Futbol Americano, el cual será ocupado por alguien externo a la organización. Tanto el próximo entrenador como el nuevo gerente general reportarán directamente a esta figura, quien tendrá la última palabra en las decisiones deportivas.

Como parte de este movimiento, Greg Beadles asumirá la dirección ejecutiva, sucediendo a Rich McKay. Por su parte, McKay se desvinculará de las operaciones diarias del equipo para centrarse en los grandes eventos que albergará el Estadio Mercedes-Benz: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Super Bowl 2028.

"Entiendo que la confianza se construye con hechos, no con palabras", expresó Blank en un comunicado. "La honestidad, el esfuerzo y la responsabilidad deben reflejarse en el rendimiento de esta organización. De ahora en adelante, cada decisión se tomará con un objetivo claro: competir por campeonatos".

El balance de la era Morris

Raheem Morris, de 49 años, deja Atlanta con un récord acumulado de 20-25. Su etapa como entrenador de tiempo completo comenzó en 2024, tras un extenso proceso de búsqueda, pero no logró dar el salto de calidad esperado. Aunque su liderazgo era respetado en el vestuario, la irregularidad del equipo en momentos clave de la temporada terminó por sentenciar su salida.

El polémico historial de Terry Fontenot

La gestión de Terry Fontenot será recordada por una inversión masiva de capital en el Draft para adquirir jugadores de "posiciones de habilidad", una estrategia que generó tantos elogios como críticas. Bajo su mando, los Falcons utilizaron cuatro selecciones consecutivas en el Top 10 para reclutar a:

Kyle Pitts (Ala cerrada)

Drake London (Receptor)

Bijan Robinson (Corredor)

Michael Penix Jr. (Mariscal de campo)

Fue precisamente la selección de Penix Jr. en 2024 la que desató la mayor controversia, ocurriendo apenas un mes después de que el equipo firmara a Kirk Cousins por cuatro años y 180 millones de dólares. Esta aparente falta de una hoja de ruta clara, sumada a movimientos agresivos en el Draft de 2025 —donde entregaron su selección de primera ronda de 2026 para adquirir a James Pearce—, dejó a la franquicia en una posición comprometida que la nueva directiva deberá resolver.

¿El regreso de un ídolo?

En medio de la incertidumbre, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza para integrarse a la oficina principal: Matt Ryan. El líder histórico en pases de la franquicia y Jugador Más Valioso en 2016 ha sido vinculado recientemente con un puesto de alto perfil en el nuevo organigrama. Su llegada podría ser el puente necesario para recuperar la identidad de un equipo que busca desesperadamente volver a la relevancia en la Conferencia Nacional.