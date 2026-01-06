Lanfranco Dettori consigue su primera victoria en la segunda etapa de su despedida

Suscríbete a nuestros canales

Lanfranco Dettori, el jinete que ha ganado múltiples campeonatos europeos, hizo pública su decisión de retirarse como jockey activo después de participar en la Breeders' Cup 2025 en diciembre pasado en Del Mar, California. Retiro, que concluirá con una gira por Sudamérica, pasando por Argentina (cumplida), y hoy en la segunda etapa en Uruguay, para finalizar el mes próximo en Brasil.

Al anunciar el fin de su etapa como jinete en los Estados Unidos durante la semana de la Breeders' Cup el otoño pasado, Dettori, de 55 años, declaró su intención de terminar su carrera con una serie de apariciones como invitado en Sudamérica.

Gira que comenzó en San Isidro, Buenos Aires, en noviembre, en uno de los días de carreras más destacados de Argentina, el Gran Premio Carlos Pellegrini, y alcanzará su clímax en Gavea, Río de Janeiro, el próximo mes.

Dettori, alcanza la segunda victoria en países suramericanos

Frankie Dettori, contó con cuatro compromisos en la jornada extensa de 20 carreras en el hipódromo de Maroñas, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Dettori, volvió a deleitar a una multitud con un desmontaje espectacular después de que el legendario jinete consiguiera la victoria en la séptima de la cartelera.

Después de llevar a Grand Candyman a la victoria en la primera etapa de su gira en San Isidro en Buenos Aires el mes pasado, Dettori siguió con otro ganador en Uruguay el martes cortesía de una impresionante exhibición al frente del caballo entrenado por Roberto Solanes, Soy Poronguero.

El caballo de cuatro años, que salió como favorito, aceleró en la recta final para terminar muy por delante del segundo favorito Tengo Una Sonrisa.

La parte final de la gira de Dettori llegará en Brasil el próximo mes, cuando se dirija al hipódromo de Gavea en Río de Janeiro para las últimas carreras de su ilustre carrera.