Suscríbete a nuestros canales

La celebración de la Gala hípica de Caracas este domingo en el hipódromo La Rinconada nos hace revisar las estadísticas históricas del evento y nos permite desglosar por que el entrenador Juan Carlos Ávila es el máximo triunfador de las selectivas de la fiesta de mitad de año.

Juan Carlos Ávila es el máximo ganador de la Gala Hípica

Debemos mencionar que la Gala Hípica de Caracas nace en la temporada del 2005 con la celebración del Clásico Invitacional del Caribe y el Clásico Internacional Propietarios Hípicos de Venezuela (Hoy renombrado como Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela).

A lo largo de 20 años y con cinco pruebas que conforman la tarde selectiva, el entrenado de purasangres de carreras Juan Carlos Ávila es el máximo ganador en la historia con 13 competencias conseguidas y dos lideratos absolutos.

El “Catire” Ávila dominó a su placer la prueba original de la Gala Hípica de Caracas, como es el Clásico Invitacional de Caribe, el cual lo llevó a ganar en tres oportunidades, igualado con otra leyenda del turf nacional, Antonio Bellardi.

En el caso de Juan Carlos Ávila sus triunfos son más impresionantes porque los consiguió en años consecutivos y con ejemplares y jinetes distintos, primero en 2011 con Tato Zeta y Richard Bracho en la silla, luego con El de Chiné y Yobraiker Suárez en el lomo y por último con Señor Acuña y Emisael Jaramillo.

Su segundo liderato histórico de la Gala Hípica lo tiene en una de las pruebas que sería agregada luego a la programación, pero con más historia como es el Clásico Internacional Sprinters para machos, donde Ávila logró ocho victorias entre el 2008 y el 2027.

Un tercer liderato absoluto que tiene el Catire es en el Clásico Sprinters para yeguas donde tiene dos triunfos y los comparte con trainers como el panameño Álvaro Paz Rodríguez. Ávila también tiene un triunfo en el Clásico Propietarios La Rinconada en el 2013 con Germánico y Roimes Chirinos en la silla.