Juan Carlos Ávila es el amo y señor del Clásico Sprinters para machos En La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como una de las pruebas que serían agregadas después a la agenda de la Gala Hípica de Caracas, debemos mencionar el Clásico Sprinter para machos en distancia de 1.200 metros el cual llega a su edición 82 de la historia y tiene como su primer ganador al presidente fallecido Juan Vicente Gómez y además es su máximo triunfador como propietario con tres victorias en las primeras tres ediciones.

Los más ganadores en la historia del Clásico Sprinters

Como nota llamativa y mencionábamos en el primer párrafo, el entonces presidente de la República y dictador por 27 años, Juan Vicente Gómez logró ganar las primeras tres ediciones del Clásico Sprinter para machos y dos con el mismo ejemplar.

Las ediciones de 1932 y 1934 fueron para el ejemplar Picaresco un purasangre chileno del entonces Benemérito y en 1933 lograría la victoria con el ejemplar Kaiser, un importado alemán del mandatario que fallecería al año siguiente.

Junto a Picaresco, hay otros siete purasangres que ha logrado ganar la prueba en par de oportunidades y estos son: el británico Tapa Tapa, el chileno El Mago, otro británico, Red Peak en los años 50 y todos en el antiguo Hipódromo Nacional El Paraíso.

Mientras en la era del óvalo de Coche lo han conseguido North Music en los años (83 y 84), luego Rio Chamita (91 y 92), Anfibol (96 y 97), y por último y más reciente, Gran Giocatore en el 2019 y 2020.

Entre los jinetes más ganadores del Clásico Sprinter para machos se encuentran Raúl Bustamante, J Ayala, Ángel Alciro Castillo y Richard Bracho con cuatro victorias cada uno, y una mención especial para el entrenador Juan Carlos Ávila.

Ávila tiene su historial como entrenador de purasangres en el país de haber ganado el Clásico Sprinter para machos hasta en diez ocasiones y conseguirlo en cuatro años de manera consecutiva:

Su primer triunfo fue con Rey David en 1994, luego en 1999 con Peregrino, Victory King en el 2003, seguiría en el 2008 con New Laser, en años 2011 y 2012 conseguiría las victorias con Don Potro y Jorge Prince para luego hilvanar una racha de cuatro años entre el 2014 hasta el 2018 con los purasangres: Jake El Pirata, Pedro Caimán, Comisario Red y Blue Monkey por último.