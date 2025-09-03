Por segunda vez en la campaña la yegua que da por video corre la distancia de 1.200 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo días de que suene el clarín para que de inicio el tercer meeting y con ello la reunión 34 en el hipódromo La Rinconada, se incluye la programación de 12 carreras sin pruebas selectivas de grado, pero un 5y6 nacional activado desde la séptima de la tarde.

La afición hípica ya está en la búsqueda de los datos de última hora, por lo que la emoción crece a medida que se acercan el propio día de la jornada dominical en la arena caraqueña donde afinar el pulso será crucial para realizar las diferentes jugadas exóticas.

Es por ello que, el equipo de Meridiano Web se mantiene vigilante a cada detalle, con el objetivo de ofrecer la información más precisa y valiosa antes de la mencionada reunión.

Yegua: La Rinconada Video Buen Dividendo 5y6 nacional

La séptima competencia será la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, que contará con una nómina inicial de 13 participantes. Todos buscarán llevarse una parte del premio adicional especial de $20.000 que se repartirá en un recorrido de 1.200 metros.

Desde el puesto de pista número 12, la yegua de tres años Orolinda se presenta como una destacada opción. Sus actuaciones más recientes han estado marcadas por problemas en la partida y, en una ocasión, se negó a correr. Últimas cuatro montas fueron con el jinete aprendiz Franklin Puello Jr.

En su carrera del 10 de agosto, Orolinda enfrentó a la superior Anabella, que se llevó la victoria. La yegua de tres años partió de nuevo de forma deficiente, pero a pesar de ese detalle, logró llegar a 10 cuerpos de la ganadora, lo que demuestra su potencial.

Carrera: La Rinconada Yegua Tropiezos Video

Este domingo, la pupila del Stud "Z.M", bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo, pasa a las manos del jinete profesional Francisco Quevedo. Si la yegua logra solucionar sus problemas en la partida, sin duda se convierte en una seria candidata a la victoria y podría ofrecer un atractivo dividendo a los apostadores.

Orolinda es una castaña de tres años, hija de Gala Award en Blessing For Me por Canberra, nacida y criada en el Haras Monumental que hasta el momento tiene récord de nueve actuaciones para cero triunfos.