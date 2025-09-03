Yoelbis González buscará hacer una buena carrera y hasta ganar en el 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Yoelbis González se muestra optimista de cara a sus compromisos en el juego del 5y6 nacional este domingo en La Rinconada. Durante una entrevista exclusiva, el jinete evaluó a dos de sus montas, las cuales considera con grandes posibilidades de brillar.

La Rinconada: Entrevista 5y6 nacional Victoria

González comentó que el trabajo de la semana le ha dado la confianza necesaria para asegurar que sus ejemplares realizarán una buena carrera. El jinete, con su característico profesionalismo, analizó el desempeño de sus caballos en los traqueos y su preparación general para la competencia.

Los ojos de los apostadores estarán puestos en sus cuatro caballos en el 5y6, mientras González buscará cumplir con sus expectativas y llevarse una victoria en el óvalo de Coche en este arranque del tercer y último meeting de la campaña.

“Un saludo a toda la afición, complacido de dirigirme al público y agradecido por la entrevista”

El primer compromiso en el 5y6 nacional el jinete estará sobre el lomo de la yegua castaña Celestia por tercera ocasión en la campaña.

-Esta yegua viene corriendo muy bien, esperamos ver a esta castaña ganar desde hace ya un tiempo. Para esta ocasión esperamos la mejor carrera posible en este recorrido de 1.200 metros.

Acto seguido repites la monta con un ejemplar que ya te dio una victoria, como lo es Manoepiedra.

-Este caballo viene de ganar muy bien. En competencia pareja esperamos que nuestro caballo demuestre en carrera todo lo que ha hecho en cancha.

Luego de 43 días sin correr nuevamente en el lomo de la castaña Princess Atena.

-Esta yegua sus últimas carreras han decepcionado, para esta ocasión usará el implemento gríngola y para esta ocasión esperamos mejoría.

Tu último compromiso en el 5y6 dominical es con el ejemplar Magnum que regresa de un parón de 70 días.

-Sí, este caballo viene a reaparecer luego de que le sacaran un testículo. Anda muy bien en cancha y esperamos la mejor carrera posible en este día.