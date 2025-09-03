La sorpresa de Eliecer Gómez: Una yegua que no puedes ignorar en el 5y6 de La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Como ya es tradición, el equipo de Meridiano Web realiza entrevistas para ofrecer a la afición la mejor y más completa información de cara a la jornada de carreras del domingo.

Entrevista: La Rinconada Sorpresa Eliecer Gómez

La mañana de este miércoles, la pista de traqueos fue el punto de encuentro. Entrenadores y jinetes hablaron con la prensa, donde detallan la condición de sus ejemplares, al punto de revelar "datos calientes" y comentar sus expectativas para cada competencia.

Este contenido se ha convertido en una guía fundamental para los apostadores que buscan una ventaja al armar sus jugadas para el 5y6 y el resto de la cartelera.

Uno de los colaboradores más fieles, Eliecer Gómez, se unió a la jornada. Luego de un breve descanso, habló con nosotros para explicar el chance y la condición de cada uno de los ejemplares que presenta.

“Saludos para toda la fanaticada de Meridiano y Gaceta Hípica, complacido de acompañarlos en esta nueva reunión de carreras en La Rinconada”.

La primera yegua que presenta es en la segunda carrera que tiene por nombre Legionaria y para esta ocasión cuenta con positivo descargo de cuatro kilos por parte de Oliver Medina.

-Esta yegua siempre la hemos tenido en gran concepto, de verdad muy contrariado por su última actuación y en conversaciones con el jinete Jean Carlos Rodríguez. Ambos quedamos “loco” por decirlo así ya que esperábamos una mejor carrera de ellas y no fue así.

Para esta oportunidad buscamos los servicios del jinete aprendiz Oliver Medina, un muchacho que lo hace bastante bien y estamos mentalizado en pasar la pagina y para esta ocasión de repetir la carrera que hizo segundo de la chilena Steady. Con todas seguridad va estar decidiendo la competencia.

Luego en la tercera válida del 5y6 nacional y en yunta con Aldry Siso, ensillara a la yegua Money Cleaner.

-Esta yegua ya ha corrido con nosotros, en su anterior mostró algo de mejoría y espero de igual manera que ella siga mejorando para este compromiso e igualmente le sugiero que la acompañen con las favoritas de la carrera para que aseguren el 5y6.

5y6 nacional: La Rinconada Carreras Sorpresa

Tercer y último compromiso con la yegua Enigma y la monta también de Aldry Siso.

-La yegua Enigma no deja de sorprender al equipo. Desde que reapareció, demostró su calidad con una victoria. En su carrera más reciente, batalló con la importada Colder Weather, que tenía una notable ventaja de peso. A pesar de esa diferencia, Enigma luchó hasta el final, logrando un excelente desempeño.

Este domingo, la yegua enfrenta una carrera muy pareja para ejemplares de 3 y 4 años, con rivales como Chimpolera entre otras. Su equipo asegura que no se debe ignorar a Enigma, ya que llega en excelentes condiciones.

No se olviden de incluir a la yegua en sus combinaciones de 5y6 y los invitamos a sellar su boleto y acompañarnos en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada.