LVBP: Magallanes define su rotación para la segunda semana

Los Navegantes del Magallanes ya tienen lista su rotación de abridores para la segunda semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El cuerpo técnico ha apostado por una combinación de experiencia, juventud y foráneos para enfrentar a tres rivales exigentes: Cardenales de Lara, Bravos de Margarita y Tigres de Aragua.

Junior Guerra abre en casa ante Lara

El martes, el veterano Junior Guerra tomará la pelota en Valencia para enfrentar a los Cardenales de Lara. Guerra, con pasado en Grandes Ligas y amplio recorrido en la LVBP, buscará imponer su comando y experiencia ante una ofensiva larense que ha mostrado poder en los primeros encuentros.

En su primera salida ante Caribes, trabajó durante 5.2 entradas sin permitir carreras con siete ponches propinados.

Ricardo Sánchez, en Barquisimeto el viernes

El zurdo Ricardo Sánchez será el encargado de abrir el viernes en Barquisimeto, nuevamente contra Lara. Sánchez, también tuvo una buena primera apertura precisamente ante los crepusculares; donde lanzó cinco entradas completas en blanco, le conectaron dos hits y propinó cinco ponches.

El sábado, de regreso en Valencia, será el turno de Alexander Campos, una de las promesas del pitcheo magallanero. Campos enfrentará a los Bravos de Margarita, y en comparación de los dos primeros, el maracayero recibió tres carreras, una de ellas limpias, en cuatro episodios ante las Águilas del Zulia el pasado sábado.

Zach Plesac cierra la semana en Maracay

El domingo, Magallanes visitará a los Tigres de Aragua en Maracay con el estadounidense Zach Plesac como abridor. Plesac, con experiencia en la MLB, se perfila como uno de los brazos más importantes del equipo turco esta campaña. En su debut el pasado domingo, lanzó por espacio de dos entradas completas, permitiendo una carrera limpia, pero tuvo que abandonar el juego al presentar síntomas de deshidratación.

Los turcos quieren dejar atrás una mala primera semana donde consiguieron solo una victoria en cuatro juegos para empezar a sumar victorias, con solo cuatro encuentros en la semana, los dirigidos por Eduardo Pérez están listos para navegar en aguas más tranquilas.