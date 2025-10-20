LVBP: José Alguacil espera con ansias la incorporación de uno de los mejores lanzadores de Leones

Suscríbete a nuestros canales

La primera semana de la temporada 2025-2026 de la LVBP cerró con saldo positivo para los Leones del Caracas, con récord de 3 victorias y 1 derrota. Justamente, ese buen arranque mantiene contento y optimista tanto a los fanáticos capitalinos como al propio José Alguacil.

El manager del conjunto melenudo sabía que necesitaba reforzar el pitcheo, el cual fue un dolor de cabeza a lo largo de la campaña pasada, y es por eso que hizo énfasis en incorporar a varios brazos. Si bien algunos importados terminaron cayéndose por alguno u otro motivo, lo cierto del caso es que al final la contingencia supo responder en las primeras presentaciones.

"Nosotros nos hemos reforzado este año con el pitcheo que, para nadie es un secreto, fue uno de nuestros grandes problemas en la campaña pasada. Creo que estamos fortaleciendo esa área. Lamentablemente la primera ola de importados no llegó, pero nosotros estábamos preparados para la contingencia", comentó José Alguacil a los medios de prensa.

Luego de cuatro compromisos, los Leones del Caracas son segundos en menos bases por bolas otorgadas y terceros en mayor cantidad de ponches. Sin embargo, hay que mencionar que son el tercer equipo con la efectividad colectiva más alta, con 5.66 producto de 23 carreras permitidas tras 35.0 innings.

Alguacil y Leones a la espera de su mejor relevista

Hasta los momentos, el manager José Alguacil cuenta en su bullpen con varios brazos talentosos y de gran nivel. El detalle es que entre esos no aparece todavía Joshua Cornielly, quien en las últimas zafras ha sido un lanzador destacado dentro de la cueva melenuda.

La ausencia del caraqueño se debe a compromisos con su organización en los Estados Unidos, los Mets de Nueva York. No obstante, Alguacil confía en que más temprano que tarde vendrá al país para uniformarse con los Leones.

"Joshua Cornielly no está en el país. Él siempre ha estado en los planes. Ha estado con nosotros en las últimas temporadas y cada una de esas ha sido positiva", señaló el estratega.

Luego finalizó: "Tiene algunos asuntos que resolver con su organización en Estados Unidos. Cuando ese permiso sea concedido por los Mets de Nueva York, estará aquí con nosotros de vuelta".

Vale recordar que durante la temporada 2024-2025, Joshua Cornielly lideró al equipo en cuanto a victorias (4) y efectividad (1.40). Además, finalizó segundo en ponches (31) y tercero en WHIP (1.25).