LVBP: Eduardo Pérez no se preocupa por el lento arranque del Magallanes en la temporada

La temporada 2025-2026 de la LVBP no inició del todo bien para los Navegantes del Magallanes, quienes tras cuatro compromisos apenas conquistaron una victoria. Sin embargo, esto apenas está comenzando y para el manager Eduardo Pérez todavía no hay motivos para encender las alarmas.

Durante la jornada dominical, la Nave midió fuerzas nuevamente contra las Águilas del Zulia en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Esta vez las cosas sí se dieron a su favor y conquistaron un triunfo con pizarra de 8 a 1, tomando revancha del duelo del sábado el cual perdieron por 7 a 6.

Eduardo Pérez confía plenamente en sus muchachos

Los Navegantes del Magallanes sumaron tres derrotas al hilo en este inicio de campaña. Con un total de 11 carreras en contra durante dichas presentaciones, muchos fanáticos apuntaron a que el pitcheo no estuvo del todo afinado. No obstante, el análisis de Eduardo Pérez no señaló a sus lanzadores.

"El pitcheo siempre ha hecho el trabajo. No hemos tenido problemas en ese aspecto, gracias a Dios. El detalle ha sido el bateo y esta vez los muchachos demostraron que pueden batear. Eso es lo que nos hace falta, la ofensiva", comentó a los medios de prensa luego del juego del domingo.

Justamente, uno de los peloteros que más destacó en la faceta ofensiva fue José Gómez. Y es que dos de las ocho carreras del domingo fueron gracias a su bate, sin mencionar que cerró la primera semana como el líder en promedio (.600) de los filibusteros.

"Sabemos lo que puede aportar (José) Gómez al equipo, solo que necesito un puesto para ponerlo a jugar. Gracias a Dios hizo el trabajo. Creo que debimos hacer más carreras, porque dejamos muchos hombres en base, pero estoy muy conforme con su trabajo", dijo el estratega.

Hasta los momentos, Navegantes del Magallanes comparte el sótano de la clasificación con Caribes de Anzoátegui, ambos con récord de 1 victoria y 3 derrotas. Pero más allá del mal arranque de temporada, lo importante para Eduardo Pérez y sus muchachos es que todavía hay mucho margen de maniobra para mejorar los resultados.

"Yo confío en mi equipo, sabía que íbamos a batear. Solo era cuestión de tiempo. Apenas van cuatro juegos y no estoy preocupado por eso. Tenemos que esperar por las buenas cosas, porque Magallanes tiene un equipo que puede hacer carreras y buenos juegos", concluyó Eduardo Pérez.