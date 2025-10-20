¿Qué equipo tuvo el mejor pitcheo en la primera semana de la LVBP 2025/26?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dio por finalizada su primera semana de acción este domingo 19 de octubre, con cuatro juegos emocionantes que sirvieron para demostrar que el campeonato ha empezado con un nivel de pelota bastante alto, lo que sin duda es una gran noticia para la fanaticada.

Por supuesto, como de costumbre, esta primera semana vio a aquellos equipos con ofensivas oportunas imponerse por encima del pitcheo, tal y como viene siendo la tónica en los últimos años. Sin embargo, hay que decir que, por los momentos, los lanzadores de la LVBP en general no han deslucido del todo en el montículo.

Si revisamos los números colectivos de los ocho equipos que hacen vida en nuestro campeonato, nos encontraremos con que el pitcheo en general ha estado a un nivel más que aceptable, y dos equipos en particular han destacado con creces en este importante renglón.

¿Quién ha tenido el mejor pitcheo hasta ahora?

De manera sorpresiva, los Navegantes del Magallanes se han alzado como el mejor cuerpo de lanzadores en los primeros juegos de la temporada, y lo han hecho además con cierta diferencia. El equipo naviero lidera casi todas las estadísticas posibles, siendo los mejores en efectividad (1.73), WHIP (0.96), hits permitidos (25) y carreras limpias permitidas (7).

A los serpentineros de "La Nave" les batean para tan solo .200 de promedio, lo que demuestra que han estado realmente intraficables. Eso sí, no deja de ser curioso que, a pesar del dominio tan fantástico de los brazos eléctricos, Magallanes se encuentra actualmente compartiendo el último lugar de la tabla de posiciones con Caribes de Anzoátegui, al haber ganado solo un juego de los cuatro disputados.

Otra novena que ha tenido actuaciones formidables de pitcheo hasta los momentos es la de Tigres de Aragua. De la mano de "Ozzie" Guillén, los brazos bengalíes se combinan para una efectividad de 2.86 en cinco compromisos, al haber recibido tan solo 14 rayitas en 44.0 entradas.

Líderes de efectividad colectiva