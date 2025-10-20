Figura de Leones del Caracas toma el liderato de bateo en la primera semana de LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Pese a que comenzó con derrota la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas cerró la primera semana de forma positiva con tres victorias consecutivas, venciendo a Bravos de Margarita y barriendo como local a Caribes de Anzoátegui.

Aldrem Corredor fue uno de los responsables para que los melenudos arrancaran con el pie derecho la vigente campaña. El primera base estuvo consistente en los primeros cuatro encuentros e hizo méritos para quedarse con el Jugador de la Semana en la pelota criolla.

En la jornada de batazos contra los anzoatiguenses, el pelotero venezolano afianzó su gran arranque en la LVBP al ligar de 2-1 con par de empujadas, tres anotadas, tres boletos y un doblete. Además de eso, la figura de los Leones desapareció su primer cuadrangular de la temporada en la primera victoria del equipo (13-6) ante Bravos de Margarita, el pasado viernes 17 de octubre.

Aldrem Corredor lideró los bates en la primera semana

Con un doblete en la cartelera dominical, el 'Maute' se consolidó como líder bate en la primera semana del béisbol venezolano con un promedio de .600 en sus primeros 10 turnos al bate en la presente temporada. No fue el único departamento ofensivo que comandó en las primeras de cambio en la edición 2025-26, ya que también se posicionó en la cima en porcentaje de embasado (OBP), slugging, OPS, carreras anotadas, boletos y rayitas creadas con 14.

El mirandino con estadísticas superlativas de .600 de average, un cuadrangular, seis remolcadas, ocho anotaciones, .778 de OBP, 1.100 de slugging y un OPS de 1.878 en 10 veces con el madero.

Líderes en promedio al bate de la LVBP: