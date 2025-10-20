Balbino Fuenmayor acecha marca de remolcadas en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor lanzó su primer aviso de que será uno de los principales sluggers en la naciente temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El bateador designado la desapareció dos veces durante el fin de semana contra Leones del Caracas, uno de sus rivales favoritos en su trayectoria en el circuito.

Pese a que la 'Tribu' no pudo quedarse con la victoria en la serie de dos partidos desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, el pelotero venezolano sacudió sus primeros cuadrangulares en la vigente campaña de la pelota criolla. El toletero logró cifra redonda al convertirse en el undécimo jugador con 80 o más vuelacercas en la historia de la liga invernal.

En la jornada de este domingo 19 de octubre, Balbino Fuenmayor la desapareció entre el central y jardín derecho para remolcar tres carreras para acercar (8x4) a su equipo en la parte alta del tercer inning, en ese entonces. 'El de Güigüe' ya se posiciona como el artillero de los anzoatiguenses en la presente temporada, algo que ha sido costumbre a lo largo de su carrera en el béisbol venezolano.

Balbino Fuenmayor busca liderato de remolcadas entre pelotero activos

Además de acercarse al Top-10 de los máximos jonroneros de todos los tiempos en la LVBP, el designado también acecha la marca de más carreras empujadas entre los jugadores activos. El valenciano cerró su notable producción en la Capital tras ligar de 5-1 con jonrón, anotada y tres impulsadas.

Precisamente con su bambinazo frente a los caraquistas, la figura de Caribes llegó a 328 remolques de por vida en la pelota criolla para posicionarse en el segundo puesto entre los remolcadores activos, solo superado por los 330 de Alexi Amarista, de acuerdo con las estadísticas de Pelota Binaria.

Peloteros activos con más impulsadas en LVBP: