Resultados de la LVBP en este domingo, 19 de octubre

Neyken Vegas
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 01:03 am

Ya no quedan equipos invictos tras el final de esta jornada de la LVBP

El final de la primera semana de la temporada 2025-2026- de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue este domingo y evidentemente, es importante saber cómo quedaron los resultados en las cuatro plazas donde se vio acción.

El dato, es que tras esta jornada no quedará ninguna organización sin derrota, debido a que los Tigres de Aragua cayeron y tampoco hay ninguna sin victoria, gracias a que los Navegantes del Magallanes sumaron su primer triunfo del torneo.

Bates "Escualos" no perdonan a los brazos latenses: 

En un duelo de cuatro horas, los Tiburones de la Guaira le ganaron el duelo de batazos a los Cardenales de Lara y los doblegaron con pizarra de 16-9, para dividir en esta serie llevada a cabo en Barquisimeto.

  • Tiburones 16-9 Cardenales 

Leones barre a Caribes:

Por su parte, Leones del Caracas superó a Caribes de Anzoátegui por segunda jornada consecutiva, esta vez con marcador de 9 carreras por 11 en el estadio Monumental Simón Bolívar.

  • Caribes de Anzoátegui 9-11 Leones del Caracas 

Tigres pierde el invicto:

En Porlamar, la lluvia hizo de las suyas y el duelo entre Tigres de Aragua y Bravos de Margarita tuvo que ser detenido al final de la séptima entrada, donde los locales ganaron 1 carrera por 3, acabando con el invicto "Bengali".

  • Tigres 1-3 Bravos

Magallanes consigue su primer triunfo:

Mientras que a los Navegantes del Magallanes finalmente se le dieron las cosas y se impusieron con contundencia 8 rayitas por 1 a las Águilas del Zulia, dividiendo en Maracaibo.

  • Magallanes 8-1 Águilas 

Lunes 20 de Octubre de 2025
