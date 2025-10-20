LVBP: Leones cierra la semana con tres victorias al hilo y acechan la punta

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Leones del Caracas hilvanó su tercer triunfo al hilo al imponerse 11 carreras a 9 a Caribes de Anzoátegui en el estadio Monumental Simón Bolívar y así cerrar la primera semana se campeonato con récord de 3-1 a medio juego de los Tigres de Aragua en el primer lugar.

La Tribu picó adelante en el compromiso con sencillo impulsor en el primer inning de Hernán Pérez.

Leones atacó temprano al abridor oriental, Carlos Marcano, José Rondón se encargó de igualar las acciones en el propio primer inning. Luego, Aldrem Corredor empujó dos más con doble, para que después, Oswaldo Arcia despachara cuadrangular de dos carreras por todo el jardín central.

El Caracas siguió embistiendo al pitcheo de Caribes en el segundo, fabricando una más con doble de José Rondón, luego Jhonny Pereda trajo otra con boleto con las bases llenas y con elevado de sacrificio de Oswaldo Arcia puso la pizarra 8 a 1.

En el tercero Caribes descontó con cuadrangular de tres carreras de Balbino Fuenmayor para poner las acciones 8 a 4.

La décima del Caracas llegó en el cuarto, con sencillo impulsor de Gersel Pitre. Pero en la quinta, Caribes seguía acercándose con jonrón de dos carreras de Alvaro Gonzalez. Más tarde, en la sexta, Anzoátegui fabricó dos más con boleto con casa llena de Diego Infante y elevado de sacrificio de Hernán Pérez para poner el score 10 a 8.

En el octavo, Herlis Rodríguez puso el juego por una, con elevado de sacrificio, pero, en el cierre de esa misma entrada, Gersel Pitre produjo la del seguro con sencillo al jardín central para traer a la goma a Aldrem Corredor.

La decisión

El triunfo fue para el derecho Eduardo Figueroa (1-0), la derrota para Carlos Marcano (0-1) y el salvado fue para Junior Flores (1).