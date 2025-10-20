LVBP: Tiburones se lleva el duelo de batazos en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Tiburones de La Guaira fue el vencedor de una guerra de batazos en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto al superar 16 a 9 a los Cardenales de Lara y conseguir su segunda victoria de la temporada.

En un encuentro en donde se usaron 18 lanzadores entre ambos conjuntos, la ofensiva escuala desplegó hasta 21 imparables para finalizar la primera semana de campeonato con marca nivelada de 2-2.

Los Tiburones picaron adelante en el segundo inning con sencillo impulsor de Miguel Hernández para traer al plato a Jadher Areinamo.

Los Larenses rápidamente igualaron las acciones gracias a un elevado de sacrificio de Damiano Palmegiani en el cierre de esa misma entrada.

Los escualos emboscaron al pitcheo crepuscular en la alta del tercero, con un cuadrangular solitario de Franklin Barreto, posteriormente Daniel Montaño disparó sencillo por el izquierdo para remolcar a Máximo Acosta; después, Jimmy Kerrigan pegó jonrón de dos carreras para poner las acciones 6 a 1 y Miguel Hernandez coronó el mega rally con doble al izquierdo.

En el cierre del tercero, Lara descontó con grand slam de Eduardo Garcia por los jardines izquierdo y central para acercas a los locales 6 a 5 en el compromiso.

En el cuarto, La Guaira fabricó dos más con doble de Daniel Montaño y un error defensivo del tercera base ante un batazo de Jadher Areinamo, ampliaría la ventaja salada 8 a 5.

En el cierre del cuarto inning. Cardenales se volvió a acercar en el marcador gracias a un doble de Juan Yepez y posteriormente un sencillo de Eduardo Garcia pondría la pizarra 8 a 7.

En el quinto, Lara volteó la pizarra gracias a un jonrón de dos carreras de Damiano Palmegiani por el jardín izquierdo para poner arriba a los Cardenales 9 a 8.

Pero la ventaja duró poco porque Tiburones le daría la vuelta nuevamente en el sexto episodio con un elevado de sacrificio de Jimmy Kerrigan y después un sencillo impulsor de Tomás Telis le daría ventaja a La Guaira 10 a 9.

La ofensiva salada montó otra emboscada en el séptimo inning, con elevados de sacrificio de Maximo Acosta y de Jimmy Kerrigan, luego, Jadher Areinamo trajo una más con sencillo al izquierdo y después Tomás Telis se trajo dos más con infield hit con toque al tercera y producto de un error en tiro de Jermaine Palacios provocó que Areinamo anotara con la decimoquinta carrera de La Guaira.

El asedio no terminaría en esa misma entrada, puesto que Miguel Hernández se encargó de traer la sexta del episodio con hit al derecho.

Decisiones

La victoria fue para Emerson Martinez (1-0), la derrota para Cristhian Tortosa (0-1).