Presta atención: En La quinta carrera de la Rinconada se presenta un retiro de último momento

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebra este domingo 07 de diciembre la reunión número 47 en el marco del desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025, la cual se acercará a su final.

La programación de la mencionada jornada dominical arrancará a la 1:00 de la tarde con un total de 12 carreras, que para esta ocasión, no se incluye carreras clásicas, y se anticipa una gran paridad en el 5y6 Nacional, por lo que se sugiere la posibilidad de que los aficionados estén en presencia de excelentes dividendos.

Meridiano: Retirado Carreras No válidas La Rinconada

La mañana de este jueves 04 de diciembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, a través de sus redes sociales, la información de una yegua que no estará en acción en una de las carreras No Válidas, que usualmente genera gran volumen de información entre la fanaticada hípica.

Esta quinta competencia, reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadores dos carreras, en distancia de 1.400 metros, además de un premio a repartir de $22.100.

Se trata de Princesa Lucía (número 2), contaba con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray, y presentada por Jesús Antonio Romero para el Stud “Luna Marina”, venía de llegar segunda en su anterior competencia a dos cuerpos de la vencedora Reina de Vela, el pasado 09 de noviembre del presente año.

Motivos de los retiros: La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, Princesa Lucía Huracán Luis, fue retirada por Cólico.

Con el retiro de esta yegua se le suma también al retiro de The Big Louis en la tercera competencia para el ciclo no válido de la jornada dominical.