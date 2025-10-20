Magallanes consigue su primer triunfo de la temporada luego de esta cantidad de juegos

Suscríbete a nuestros canales

Después de comenzar la campaña con tres derrotas en fila y viniendo de ser tendidos en el terreno por dos noches consecutivas, finalmente los Navegantes del Magallanes despertaron y consiguieron su primera victoria de la naciente campaña de la pelota criolla.

La ofensiva turca se unió al gran trabajo de los lanzadores, para superar cómodamente a las Águilas del Zulia 8 carreras por 1, para dividir (1-1) en la serie de este fin de semana en el Luis Aparicio el Grande.

Resumen:

Los bateadores "Filibusteros" castigaron desde temprano al importado Patrick Wicklander, con dos rayitas en la primera entrada. Sumando una más y nuevamente dos en la alta del tercer tramo, acumulando cinco anotaciones en el primer cuarto del choque.

Después de un inning en blanco, en la quinta entrada llegaron a siete rayitas, tras pisar el plato en par de ocasiones y la "guinda al pastel" la puso Ángel Reyes con un cuadrangular solitario en el octavo, su segundo de la zafra.

Un relevo élite:

Por su parte, la única carrera de las Águilas llegó en el primer capítulo contra el abridor Zach Plezac, quien fue sustituido luego de lanzar dos entradas motivado a un cuadro de deshidratación que presentó, según el cuerpo de trainers de la "Nave".

Sin embargo, el bullpen se encargó de maniatar a los maderos "Aguiluchos", siendo liderados or Jesús Paricaguan, quien se llevó el triunfo, tras completar tres entradas en blanco luego de ingresar por Plezac.

El récord de los de Eduardo Pérez quedó en 1-3, ubicados en el último puesto y los "Rapaces" están a mitad de tabla jugando para .500 (2-2). Ambos conjuntos descansarán este lunes