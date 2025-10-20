Eugenio Suárez volvió a destacar en el sexto de la Serie de Campeonato de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Después de un juego número cinco de la Serie de Campeonato donde fue el héroe, Eugenio Suárez no quiere perder protagonismo y a pesar de la derrota de los Marineros de Seattle, el criollo hizo un trabajo notable.

En el encuentro cinco "Bolibomba" se fue para la calle en dos oportunidades, incluyendo un grand slam, para romper la paridad en el octavo capítulo (2-6) y darle el triunfo que le devolvía a Seattle en la llave.

Eugenio Suárez se luce con el guante:

En esta oportunidad los Marineros cayeron, sin embargo, el infielder venezolano se lució con una jugada que salvó un episodio que pudo ser de más de dos rayitas, para los locales.

Aunque primero tuvo una pifia, luego, con par de outs y bases llenas en el segundo capítulo, Vladimir Guerrero Jr. bateó un contundente rodado que parecía sin enemigos, pero Suárez se lanzó de cabeza, para tomar la pelota hacia su mano enguantada y posteriormente, completó el out forzado en segunda, para sellar su extraordinaria jugada en tercera.

Eugenio Suárez también bateó en este juego:

Incluso, con el madero volvió a responder, en esta ocasión con un elevado que cayó en zona buena cerca de la raya del jardín derecho y remolcó a Randy Arozarena, quien realizó un gran sprint desde primera, tras salir al robo con ese pitcheo que impactó "Geno".

El experimentado venezolano espera mantener ese ritmo, para el séptimo y decisivo de la Serie de Campeonato en el nuevo circuito.