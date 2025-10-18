MLB: Eugenio Suárez detalló las claves de sus batazos en el triunfo de Seattle

Suscríbete a nuestros canales

En un partido lleno de tensión y con un boleto a la Serie Mundial en juego, Eugenio Suárez se convirtió en el hombre de la noche. El tercera base de los Marineros de Seattle silenció el ruidoso estadio de los Azulejos de Toronto con un monumental grand slam que fue la diferencia en la victoria 6-2, colocando a su equipo a tan solo un triunfo de la gran final.

Desde su llegada a Seattle, el venezolano Eugenio Suárez ha sido sinónimo de liderazgo y poder. Y en el momento más crítico, no defraudó.

Un jonrón con sabor a arepa: Las palabras del héroe

Tras el partido, la alegría y la emoción eran evidentes en el rostro de Eugenio Suárez. En declaraciones después del encuentro, el de Ciudad Guayana compartió su sentir en ese instante histórico.

"No tengo palabras, hermano. Es un momento increíble. Sólo estaba tratando de hacer contacto y ayudar al equipo. Cuando vi la pelota saliendo, sentí una emoción enorme. Es para toda la afición de Seattle y para mi familia en Venezuela".

Luego de recibir un baño frío por parte de sus compañeros, "Geno", siguiendo reaccionando a este importante triunfo de la tropa de Seattle. "Estos son los momentos por los que trabajas toda tu vida. No piensas, solo reaccionas y confías en tu preparación. Sabía que tenía que conectar esa pelota fuerte. El pitcheo era excelente, pero en un segundo todo puede cambiar".

A un paso de la Serie Mundial

Con esta victoria, los Marineros toman una ventaja de 3-2 en la serie ante los Azulejos de Toronto y tendrán la oportunidad de sellar su pase a la Serie Mundial en el próximo juego a celebrarse este domingo 19 de octubre. Sin duda, la actuación de Eugenio Suárez en este Juego 5 será recordada.

"Este equipo es una familia. Todos creemos, todos luchamos. Esta victoria no es mía, es de todos. Ahora toca descansar y venir con la misma actitud para cerrar la serie. Sabemos que el trabajo no está terminado". sentenció el experimentado venezolano.