¡Aura! Eugenio Suárez rompe la paridad con soberbio grand slam y se une a esta leyenda de Seattle

Cuando de momentos clutch en postemporada se vaya a hablar a partir de ahora, hay que empezar a mencionar el dantesco grand slam que acaba de conectar el venezolano Eugenio Suárez, para romper la paridad en el quinto duelo de la Serie de Campeonato.

Los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle estaban empatados con pizarra parcial de 2-2, cuando el poder de "Geno" se hizo presente, sumando su segundo cuadrangular de la noche.

Grand slam de Eugenio Suárez:

El batazo heroico llegó en la parte baja del octavo, cuando Domínguez le vendió un lanzamiento al criollo y este se fue hacia la banda contraria, para volarse la barda con todo su poder.

"Bolibomba" demostró que a pesar de tener unos playoffs regulares, su fuerza y sus momentos clutchs no desaparecen. Al contrario, aparecen en un duelo que puede ser determinante en la llave final de la serie entre Toronto y Seattle.

Eugenio Suárez se unió a Edgar Martínez:

Por si fuera poco, el criollo entró en la historia de los Marineros de Seattle, motivado a que se unió a Edgar Martínez como los dos únicos jugadores con un grand slam en postemporada para esta franquicia en todos los tiempos.

El de Edgar había sido el 7 de octubre de 1885, lo que quiere decir que pasaron 40 años, para que ocurriera otra alegría de esa magnitud con un solo batazo para los Marineros, quienes sellaron el triunfo y quedaron a uno de pasar a la Serie Mundial.