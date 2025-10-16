LVBP: Magallanes vs. Caribes, todo lo que debes saber del juego inaugural

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui se verán las caras este jueves 16 de octubre para iniciar una nueva temporada de la pelota invernal venezolana. El duelo se disputará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Los dirigidos por Eduardo Pérez buscarán el campeonato número 14 de su historia, mientras que la “tribu” orientada intentará conseguir su quinto título de liga.

Contextos Opuestos para el debut

Magallanes y Caribes llegan al inicio de la temporada 2025-2026 con panoramas muy diferentes:

Magallanes (La Nave Turca): La pasada campaña, Magallanes terminó en la cuarta posición de la tabla con 29 ganados y 27 derrotas, clasificando a la postemporada. De hecho, los Navegantes solo han quedado fuera del Round Robin en una de las últimas cuatro temporadas.

Caribes (La Tribu): La temporada 2024-2025 fue catastrófica para Caribes de Anzoátegui. Los “aborígenes” terminaron en el último lugar de la tabla por segunda campaña consecutiva, con un pobre registro de 22 victorias y 34 derrotas. Tras su época dorada, donde alcanzaron varias finales y consiguieron sus cuatro títulos, el equipo ha caído en desgracia, quedando fuera del Round Robin en tres de los últimos cuatro campeonatos.

Dominio reciente de la Nave Turca

La rivalidad histórica de por vida entre Magallanes y Caribes es una de las más parejas de la LVBP. Se han enfrentado en 314 ocasiones, con un dominio del equipo valenciano por muy corta diferencia: 159 victorias de los turcos frente a 155 de la tribu.

Sin embargo, el dominio en la zafra más reciente fue contundente para Magallanes, que se quedó con la gran mayoría de los compromisos al ganar seis de los ocho enfrentamientos directos.