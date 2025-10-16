LVBP: Cafecito Martínez tras la primera victoria de Tigres: "Sabemos de lo que somos capaces"

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP comenzó de buena manera para los Tigres de Aragua, quienes derrotaron por 8 a 3 a los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Allí, el bate de José "Cafecito" Martínez no pasó desapercibido.

En esta nueva edición del torneo venezolano, el experimentado pelotero quiere seguir siendo una de las figuras más resaltantes no solo del conjunto aragüeño, sino también de la liga. Es por eso que para este día inaugural se tomó muy en serio su trabajo y sumó su primera jornada productiva a nivel ofensivo.

Cafecito Martínez confía ciegamente en sus Tigres

El primer aporte de la noche de José "Cafecito" Martínez llegó a la altura del tercer episodio, el cual terminó con un rally de tres anotaciones para los bengalíes. Minutos después de disparar su primer sencillo, y tras llegar a la tercera base con un doble de David Rodríguez, pisó el home gracias a un elevado de sacrificio de Eduardo Escobar.

"Todo se lo debo a la preparación que tuve previo a este primer juego. Me mentalicé un nuevo reto, como si esta fuese mi primera temporada, y gracias a Dios las cosas salieron bien. El equipo se comportó muy bien", señaló en una entrevista postpartido.

Ya en la cuarta entrada, el oriundo de La Guaira se unió a la fiesta de batazos de sus compañeros e impulsó una tras disparar un sencillo hacia el jardín central. Cabe mencionar que los Tigres anotaron hasta cuatro rayitas para darle la vuelta al marcador en ese entonces.

"Hay muy buena actitud. El pitcheo estuvo a la altura. Creo que ya se está viendo para qué nos preparamos esta temporada. Hay que seguir haciendo lo mismo y mantenernos consistentes para que las cosas salgan bien", resaltó.

Al final, José "Cafecito" Martínez se fue de 3-2 con una carrera impulsada, dos anotadas y dos bases por bolas en su primera presentación de la temporada. De esta manera, los Tigres de Aragua dieron un golpe de autoridad sobre los Cardenales de Lara, actuales monarcas de la LVBP, y ya se asoman como potenciales candidatos al título.

"Sabemos de lo que somos capaces. A veces fuimos muy agresivos, a veces fuimos pasivos. Pero creo que esa es la clave, tratar de siempre encontrar la manera vencer al otro equipo, y creo que hoy nos salió bien", finalizó el experimentado jugador.