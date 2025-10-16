LVBP: Así recibió Barquisimeto a Gorkys Hernández

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) los actuales campeones, Cardenales de Lara, recibió la visita de los Tigres de Aragua. En el mismo primer inning, la afición presente en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto tuvo un gran gesto con el jardinero Gorkys Hernández en su primera visita como bengalí.

Cuando fue anunciado por el audio interno del estadio, los fanáticos se pusieron de pie para aplaudir a su ex jugador por todo lo hecho por la franquicia durante cinco temporadas.

Hernández disparo 243 hits, dejó promedio de .302, disparó 28 cuadrangulares, y produjo 114 carreras vistiendo el uniforme crepuscular.

Antes de iniciar la pretemporada, el jardinero central fue cambiado a los Tigres de Aragua, y los aficionados barquisimetanos se encargaron e dejarle saber que agradecen su aporte para con la novena larense.