LVBP: Yonathan Mendoza: "La decisión de Tigres fue algo que no me esperaba"

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes se dio a conocer la noticia de que el utiity de 31 años, Yonathan Mendoza, había sido dejado en libertad por los Tigres de Aragua y posteriormente firmado con el conjunto de Caribes de Anzoátegui, a menos de 24 horas del juego inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En el último dia de la pretemporada de los bengalíes, el nativo de Quibor, estado Lara, recibió la inesperada noticia de que no existían planes para él dentro de la estructura de los Tigres para la venidera campaña. Desde Puerto La Cruz, poco después de conocer la noticia desde Maracay, la gerencia de la Tribu se contactó con el polivolente infielder para que se reportara a las tropas del mánager Asdrúbal Cabrera.

"Ni yo me esperaba algo así, después de todo lo que aporté al equipo, no esperé que esto pasara en el último día. Entiendo que esto es un trabajo y así se manejan las cosas, así uno no las entienda. Ellos (Tigres) lo que me dijeron fue que no habia cupo para mí, este año vienen más peloteros a jugar y no iban a tenerme a mí fuera del roster". Indicó Mendoza en exclusiva para el Diario Meridiano.

Cuatro temporadas como bengalí

Mendoza llegó a los Tigres en la temporada 21-22 proveniente de los Cardenales de Lara, equipo con el que debutó en la LVBP y disputó cinco campeonatos. Pero fue en Aragua donde su talento ofensivo explotó. Bateando 114 hits, tres cuadrangulares, 39 empujadas, 21 dobles y un promedio de .286 en 129 encuentros disputados. Caribes de Anzoátegui será el tercer uniforme que vista en Venezuela.

"Estoy agradecido con Dios con las oportunidades. Siempre he sido un hombre de retos. Estoy agradecido con el equipo de Caribes de Anzoátegui por la oportunidad. Desde que se enteraron siempre mostraron mucho interés, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo con ellos. Es un equipo que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha gustado jugar en el Chico, es un buen ambiente, he notado que siempre tienen buena química, eso me gusta". Admitió.

Campeón veraniego

El de Quibor viene de coronarse campeón en la Liga Mayor de Beisbol con Samanes de Aragua, en donde fue pieza importante en la final dejando línea ofensiva de .316/.381/.316/.697 con cuatro anotadas. "Ser campeón con Samanes fue una experiencia muy bonita, ya que es una liga que se ha vuelto muy competitiva, me ha marcado mucho y disfruté mucho ser campeón con ellos"

Yonathan Mendoza llega a Puerto La Cruz con la ilusión de un nuevo reto en su carrera, ahora con Caribes de Anzoátegui, alegando que se siente contagiado por la química y la union dentro del equipo oriental. "Yo sé que puedo jugar en cualquier posición y hacer el trabajo, he tenido comunicación con Asdrúbal, con los coaches y la gerencia de Caribes, siempre a la disposición de ellos y dispuesto a ayudar al equipo en el rol que sea".