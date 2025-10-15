LVBP

LVBP: ¿Cómo quedó la serie particular entre Magallanes y Caribes en la 24-25?

Los turcos dominaron a placer a La Tribu

Por

Meridiano

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 05:37 pm
LVBP: ¿Cómo quedó la serie particular entre Magallanes y Caribes en la 24-25?
Foto: Cortesía
La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sube su telón este miércoles con el único enfrentamiento entre Tigres y Cardenales. Será mañana jueves que el resto de los seis equipos vean acción para dar inicio de manera regular la temporada. Uno de los encuentros será entre los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Dominio absoluto turco

En la campaña anterior, los eléctricos dominaron con autoridad la serie particular ante los Caribes, venciéndolos en seis de los ocho compromisos pautados en la ronda regular, anotando 67 carreras en total al pitcheo de la Tribu.

En esta nueva campaña, los Navegantes esperan mantener el yugo contra los orientales, mientras que La Tribu quiere sacudirse el fracaso de sus dos últimas temporadas para volver a decir presente en enero.

El abridor pautado por Caribes será el cubano José Ramon Rodríguez, quien el año pasado tuvo una buena actuación dejando récord de 5-1 en 13 presentaciones, efectividad de 3.45, 29 ponches y 14 boletos con un WHIP de 1.35.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

