Magallanes ya tiene su rotación para el inicio de la temporada

Llegó el tan ansiado día. Este miércoles 15 de octubre dará inicio la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con un emocionante compromiso en la ciudad de Barquisimeto, en donde los actuales campeones, los Cardenales de Lara, se medirán a los Tigres de Aragua, para abrir el telón de esta nueva zafra.

Otros equipos, como los Navegantes del Magallanes, tendrán que esperar un día más para hacer su respectivo estreno. En el caso de "La Nave", saltarán al diamante este jueves 16 de octubre, para chocar ante los Caribes de Anzoátegui en el Estadio José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia.

El equipo filibustero vendrá con las expectativas por los cielos, debido a la gran cantidad de movimientos interesantes que realizaron en la temporada muerta. Dichos movimientos han generado que la rotación de Magallanes para esta primera semana luzca, en el papel, realmente sólida.

Los brazos de Magallanes para el arranque

De cara a los primeros compromisos de la temporada, los Navegantes del Magallanes ya tienen decididos a sus tres primeros lanzadores que subirán al morrito desde el inicio. Para el día inaugural, la responsabilidad la tendrá el vigente ganador del Premio 'Carrao' Bracho al Pitcher del Año, Junior Guerra.

El viernes 17, los filibusteros viajarán a Barquisimeto para medirse a los Cardenales de Lara. Para este duelo, será el zurdo Ricardo Sánchez quien estará encargado de llevar a buen puerto a "La Nave". Esta sería además la primera salida del serpentinero en la LVBP desde 2023, en lo que podría ser un regreso muy útil para los eléctricos.

Luego, el sábado 18, se espera que sea el estadounidense Zach Plesac quien haga su debut en nuestro campeonato, para enfrentarse a las Águilas del Zulia. Plesac es uno de los importados de más renombre que han llegado a nuestra pelota en mucho tiempo, y con su experiencia de seis años en la rotación de Cleveland (2019-2024), se esperan grandes cosas de él.