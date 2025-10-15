Tigres y Cardenales tienen las "cartas echadas" para abrir el telón de la LVBP con estos lanzadores

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para darle inicio a una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la cual podrás disfrutar por las pantallas de Meridiano Televisión y en la que se cantará la voz de "Play Ball" con el compromiso entre los Tigres de Aragua ante los Cardenales de Lara, dos novenas que tendrán un equipo competitivo desde el día uno.

Los "Pájaros Rojos", actuales monarcas de la pelota criolla, recibirán al conjunto "Bengalí" a partir de las 7:00pm, en un encuentro que se efectuará en el Antonio Herrera Gutiérrez donde se avizora una gran presencia de aficionados.

Tigres empieza la campaña con buena profundidad:

Una de las buenas noticias, para la organización "Bengalí" es que tendrán un equipo competitivo desde el día uno del torneo, contando con buena profundidad, principalmente en los jardines.

Hasta cinco son las opciones que tendrá el estratega, Oswaldo Guillén, en esa zona del campo: Lorenzo Cedrola, Alberth Martínez, Odubel Herrera, Gorkys Hernández y Leobaldo Cabrera. Mientras que el infield, igualmente parece estar bien cubierto, aunque no sobren los nombres como en los jardines.

Posible alineación de Tigres:

Lorenzo Cedrola LF Gorkys Hernández CF David Rodríguez 1B José Martínez BD Alberth Martínez RF José Peraza 2B Eduardo Escobar 3B Javier D'Orazio C Keyber Rodríguez SS.

Cardenales sale en busca de revalidar el título:

Por su parte, los larenses también tendrán a varias figuras de renombre disponibles desde el comienzo del campeonato, contando con buena parte de los nombres con los que alcanzaron el trofeo en la temporada anterior.

Esto simplemente deja claro que será un duelo sumamente electrizante, lo que significa un gran comienzo, para una prometedora zafra 2025-2026.

Posible lineup de Cardenales:

Rafael Ortega CF Yonny Hernández 3B Juan Yépez BD Rangel Ravelo 1B Danry Vásquez RF Jermaine Palacios SS Hendrik Clementina C Robert Pérez Jr. LF jeckson Flores 2B.

Posibles lanzadores:

El duelo de lanzadores abridores todavía no está confirmado a plenitud, debido a que hasta el momento, los maracayeros no han definido a su brazo de cara a este día inaugural.

Sin embargo, los "Crepusculares" apostaron nuevamente a Máximo Castillo, quien tendrá esta responsabilidad por segunda zafra consecutiva con esta misma organización. En la 2024-2025, el derecho se llevó el triunfo, luego de lanzar cinco capítulos en blanco contra Bravos de Margarita.