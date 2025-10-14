Vea el nuevo método de pago que implementó Cardenales para la venta de sus entradas

Suscríbete a nuestros canales

Durante este miércoles, 15 de octubre, inicia la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y pensando en los aficionados, algunos conjuntos tomaron ideas modernas, siendo uno de esos casos el de los Cardenales de Lara, quienes implementarán un nuevo método en la venta de sus entradas.

Los actuales campeones de la pelota criolla tendrán la primera batalla de la campaña ante los Tigres de Aragua en el Antonio Herrera Gutiérrez, en un duelo que iniciará a las 7:00pm.

Cardenales de Lara aplica este método para la venta de sus entradas:

Como medida de innovación de cara a este nueva zafra, el conjunto larense afirmó que gestionaron una alianza con la empresa de créditos "Cashea", con el objetivo de facilitar la adquisición de los tickets de pase a sus seguidores.

Los detalles, para gozar de este beneficio de irán dando a conocer en los próximos días, según informó la organización. Aunado a eso, habrá nuevos atractivos y espectáculos, que se irán implementando con el andar del campeonato con miras a seguir mejorando el entretenimiento a todo el que vaya a disfrutar de la LVBP en el Antonio Herrera Gutiérrez.

Precios de las entradas:

Gradas: $2

Tribunas preferenciales: $6

Sillas laterales: $8

Sillas centrales: $12

VIP premium: $20

Gold: $40.

"Guarito" renueva su imagen:

Otra de las modificaciones, para este torneo venidero, será la nueva imagen de la mascota cardenal "Guarito", con algunos cambios en su rostro, que transmiten mayor representación del cardenal larense, de acuerdo a lo expresado por esta escuadra.