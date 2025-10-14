Jorge Polanco es el primer latino en lograr esta hazaña durante una Serie de Campeonato de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Muy pocos aficionados se imaginaron que la Serie de Campeonato de la Liga Americana ya tendría un amplio favorito en tan corto tiempo. Y es que los Marineros de Seattle, de la mano de Jorge Polanco, desplegaron todo su arsenal ofensivo ante los Azulejos de Toronto durante los dos primeros juegos en el Rogers Centre.

Con una ventaja de 2-0 en la serie, el pelotero dominicano y sus compañeros ahora tienen una oportunidad de oro para conseguir ese pase a la Serie Mundial con el apoyo de su público. Recordemos que los próximos tres juegos serán en el T-Mobile Park, y el conjunto de Seattle solo necesita un par de victorias más para avanzar.

Polanco hace historia con su encendido bate

Durante el primer careo, los Marineros derrotaron con pizarra de 3 a 1 a los Azulejos. Allí, Jorge Polanco ligó de 4-2 con dos carreras impulsadas. El primer imparable fue para remolcar a Julio Rodríguez desde la intermedia, en el sexto inning; mientras que el segundo lo conectó en el octavo, para empujar a Randy Arozarena.

Respecto al segundo compromiso, el cual ganaron por 10 a 3, el quisqueyano se fue de 5-2 con jonrón, tres carreras empujadas y dos anotadas. Justamente, su vuelacercas fue de tres rayitas y sirvió para romper el empate en el quinto episodio.

Gracias a dichas actuaciones, Jorge Polanco se convirtió en el primer pelotero latino con cinco (o más) carreras impulsadas en los dos primeros juegos de una Serie de Campeonato de la MLB. Y es que de mantener ese nivel ofensivo, las posibilidades de que los Marineros de Seattle avancen a la Serie Mundial aumentarían exponencialmente.