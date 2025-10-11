MLB: Jorge Polanco y el batazo que selló una noche irrepetible en Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Jorge Polanco se vistió de héroe en la victoria 3-2 de Marineros de Seattle sobre Tigres de Detroit. Un triunfo que los lleva directamente a la Serie de Campeonato de Liga Americana. El dominicano no solo dio el hit del triunfo, también entró en los libros de historia de la postemporada.

Polanco no es el pelotero más mediático de Grandes Ligas, tampoco de los dominicanos; pero tiene algo que lo hace especial y es su capacidad para decidir situaciones importantes. En esa línea, durante la postemporada 2025 ayudó a que Seattle alcanzara sus objetivos.

Jorge no solo dio un batazo ganador para Marineros en Serie Divisional. También logró el único walk-off en la 13ra entrada o más de un juego de vida o muerte en la historia de la postemporada de MLB. Una marca que lo inmortaliza en los libros de historia de la competición de octubre.

Jorge Polanco y su importancia en la alineación de Marineros de Seattle

Jorge Polanco no es el pelotero más vistoso de Marineros de Seattle, pero se ha convertido en un rostro importante. Su capacidad para resolver situaciones clave con su bate o guante lo hacen indispensable; pero su trabajo es mucho más relevante que sus números.

Polanco conectó dos cuadrangulares contra Tarik Skubal en el Juego 2. El dominicano acostumbra a aparecer en momentos importantes para cambiar la narrativa del equipo. Su importancia radica en estar en el momento y sitio adecuado para impulsar a sus compañeros.

Números de Jorge Polanco en 2025

Jorge Polanco ha tenido muchas lesiones a lo largo del 2025, por esa razón no alcanzó a jugar todos los encuentros. Pudo completar 138, pero en ocasiones, solo tuvo uno turno al salir desde la banca. Eso sí, su desempeño fue alto desde el inicio, sano pudo hacer historia.

Números de Polanco en 2025:

- 138 juegos, 472 turnos, 64 anotadas, 125 hits, 30 dobles, 26 jonrones, 78 impulsadas, 42 boletos, 82 ponches, 6 bases robadas, .265 promedio, .326 OBP, .495 SLG, .821 OPS