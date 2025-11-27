Prima de Karol G relata su reencuentro con la cantante en la cárcel El Buen Pastor

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista el mundo pudo conocer a Diana Patricia Giraldo, prima de la cantante Karol G, quien, desde su celda en El Buen Pastor, en Bogotá revolucionó las redes sociales con sus confesiones que también involucran a la famosa artista.

Condenada desde 2013 con una pena de 26 años y 8 meses por secuestro extorsivo, Diana reapareció en el podcast “Conducta Delictiva” para revelar detalles de su caso, su vida en prisión, y lo que ha significado para ella el apoyo de la reggaetonera.

¿Quién es Diana, la prima de Karol G?

Diana nació en el Chocó, aunque gran parte de su infancia transcurrió en Medellín, donde desarrolló sus estudios y se graduó como ingeniera ambiental.

Al empezar a trabajar, su vida dio un giro dramático cuando sufrió acoso en un empleo, lo que la llevó a entrar en una relación clandestina y tóxica con su jefe, situación que luego derivó en amenazas, manipulación y los eventos que la llevaron a prisión.

Según su relato, bajo presión de su expareja, fue involucrada en un secuestro extorsivo y citó al hombre con quien mantenía una relación en un apartamento en Bogotá, sin saber que estaba siendo acechado por su ex.

Tras tres días de encierro y movimientos sospechosos, la pareja fue capturada por las autoridades en noviembre de 2013. Desde entonces, Diana cumple su condena en El Buen Pastor.

En estos más de 12 años de reclusión, asegura que su vida dio un vuelco total. Admite que fue manipulada y que ahora sueña con una segunda oportunidad, con la posibilidad de redimirse y reconstruir su vida.

El reencuentro con Karol G

Aunque Diana decidió guardar silencio durante años por vergüenza, su vínculo con Karol G es real y profundo. En su infancia compartieron vacaciones, reuniones familiares y hasta pasaban temporadas juntas entre Chocó y Medellín.

La proximidad volvió en 2022, cuando 'La Bichota' ofreció un concierto para mujeres privadas de la libertad en El Buen Pastor. Diana recuerda ese momento como ‘humano’ y ‘conmovedor’. Aunque la vistió a ella y a otras internas, el emotivo reencuentro se produjo frente a una reja.

Ambas se dieron un abrazo atravesado por barrotes, lágrimas de sorpresa, y una confirmación de que, a pesar del tiempo y las circunstancias, su prima “no ha cambiado”.

“El día que ella viene unas amigas me buscan y me dicen: 'arréglate que viene tu prima Karol G'. Yo no les creí mucho, de hecho, no estaba bien de ánimo, estaba en una depresión, pero saqué mi mejor cara y me paré en la reja”, dijo Diana.

“Detrás venía Karol y ella ve que Jess (hermana de Karol G) se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: 'ay mi prima, qué chimba, mi prima'. Nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto”, agregó.

Diana recordó que, no pudo estar en el concierto porque no era una actividad para su patio, pero, al finalizar, la cantante pidió que le dieran un tiempo con su prima y, pudieron conversar por unos cinco minutos. “Fue muy linda, muy cálida, muy sencilla, como siempre, no ha cambiado”, apuntó.