Karol G deja sin aliento al público en su llegada a los Latin Grammy 2025

Cuando faltaban pocos minutos para comenzar los Latin Grammy 2025, la cantante colombiana Karol G llegó a la alfombra roja con una belleza inigualable que dejó atónitos a los asistentes, así como a su público en casa.

'La Bichota' que llegó sola y fue notable la ausencia de su novio Feid, pisó firme en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, para una gala donde no solo se presentará, sino que también goza de tres nominaciones.

Foto: Getty Images

Karol G brilla en los Latin Grammy 2025

Demostrando que, está dispuesta a brillar en cualquier lado, la reggaetonera llegó con un vestido completamente negro, pero, repleto de cristales que le aportan una luz a su presencia.

Foto: Getty Images

Pero eso no es todo. Unas plumas adornan su cintura haciendo un juego impresionante con el diseño. Además, la intérprete de "Latina Foreva" eligió un pronunciado escote, llevando un diseño puntiagudo en el busto, convirtiéndolo en un look único.

En su paso por la alfombra, Carolina Giraldo (como es su nombre real) saludó a los asistentes y hasta lanzó uno que otro besito. Recordemos que, luego de dos años, la paisa vuelve al escenario de los Latin Grammy 2025 con una presentación muy "Tropicoqueta".