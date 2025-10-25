Karol G derrochó clase y belleza en la revista Vogue Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 quedará para siempre en el corazón de la estrella colombiana Karol G. No solo ha ganado este año su primer Grammy, estuvo con Andrea Bocelli en la Vaticano, cantó en el Victoria Secret, realizó un show de cabaret en París, sino que también salió en la popular revista Vogue.

Karol G para Vogue

A través de Instagram la intérprete paisa posteó las fotografías de la sesión de fotos oficiales a cargo de Norman Jean Rey, quien con blanco y negro creó unas fotos increíbles.

Con un estilo muy diferente, elegante, de moda y de mucho glamour se presentó la cantautora de 34 años, confirmando que su estilo ha dado un giro enorme. Un maquillaje muy glam, cabello muy armado tipo años 80 y ropa en diversos colores, dejan muy clara la estética fashion de las fotografías.

Karol comentó que el concepto de las imágenes fue inspirada en una época antigua, que muestra una versión de ella mágica. “Para este cover fui ella, una versión de mi que vive en otro tiempo. Hermoso artículo de Vogue Latinoamérica”, escribió en Instagram.

Logrando metas

Un equipo de altura estuvo en la realización de las fotos como el maquillador Frankie Boyd, quien le dio unos labios, sombras y delineados únicos a Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante colombiana.

Pero el trabajo no solo fue de fotografías y moda, también se le realizó una interesante entrevista en la que habló de su éxito mundial como un fenómeno que sigue conquistando público en todo el mundo.

Conciertos repletos, entrevistas, desfiles, invitaciones, colaboraciones, premios, alfombras rojas, sesiones de fotos, es parte del éxito de la estrella con su disco estrenado este año “Tropicoqueta”, que tiene temas como “Ivonny Bonita”, “Papasito”, “Latina foreva”, entre otros.